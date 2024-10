BRANDON, MB, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 3,49 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique de 28 logements abordables pour personnes âgées à Brandon dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts.

Situé au 1321 13th Street, l'immeuble de 3 étages a d'abord été construit en tant que maison de soins personnels, en 1956. Il a ensuite été acheté en 1986 et rénové pour servir d'ensemble de logements pour personnes âgées. L'immeuble est exploité par Parkview Seniors Housing Co-op, une coopérative sans but lucratif destinée aux personnes de 55 ans et plus.

Ce financement soutient la rénovation complète de l'immeuble, y compris l'amélioration de l'isolation, le remplacement des fenêtres et des portes, et l'amélioration des systèmes de chauffage

Le financement total pour cet ensemble d'habitation comprend :

3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

10 000 $ en contribution financière de Parkview Seniors Housing Co-op.

Citations :

« En investissant 3,4 millions de dollars dans cet ensemble résidentiel par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, nous contribuons non seulement à améliorer la qualité de vie des personnes âgées de Brandon, mais aussi à bâtir un avenir plus vert. Cette initiative illustre notre engagement à soutenir les collectivités et à favoriser la prospérité à long terme. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La coopérative Parkview est ravie d'apporter sa contribution pour remédier à la pénurie de logements abordables chez les personnes âgées au Canada en veillant à ce que ces 28 logements soient prêts à être utilisés par les prochaines générations de personnes âgées. Nous reconnaissons l'engagement du gouvernement fédéral à aider le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nous reconnaissons également l'énorme soutien de Boge & Boge (1980) Ltd., qui a aidé la coopérative Parkview tout au long du processus et a veillé à ce que les logements pour personnes âgées de l'immeuble demeurent vraiment abordables pour l'avenir. » - Margaret Ireland, gestionnaire, Parkview Seniors Housing Co-op

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.



Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a pour but de soutenir la résilience climatique et de contribuer au Plan de réduction des émissions du Canada et à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts à venir en vue d'aider à réaliser la carboneutralité d'ici 2050. Plus précisément, les rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du PCLAV doivent cibler :

une réduction de 70 % de la consommation d'énergie par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations; une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations.



Le PCLAV est l'un des programmes administrés dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Cette initiative comprend la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, qui s'adressent aux propriétaires-occupants.

Le PCLAV offre aux fournisseurs de logements abordables le soutien nécessaire pour apporter des améliorations écoénergétiques qui réduiront de façon majeure la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

