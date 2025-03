SAINT-BASILE, NB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a accordé un financement de plus de 1,7 million de dollars pour la réparation de 35 logements destinés aux aînés autonomes à Saint-Basile.

Les travaux de réparation des Résidences Sénateur Edgar E. Fournier, situées au 10, rue Jos Soucy, ont été terminés à la fin de 2021. Cette résidence pour aînés autonomes offre des logements à des loyers abordables et comporte des caractéristiques d'accessibilité souples dans tout l'immeuble. Les réparations ont été pensées de manière à assurer l'exploitation efficace du bâtiment pendant de nombreuses années, tout en prolongeant sa durée de vie.

Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le financement de ce projet comprend :

1 734 865 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

« Les personnes âgées méritent un chez-soi abordable où elles peuvent vieillir tout en demeurant dans leur collectivité. C'est justement ce que l'investissement annoncé aujourd'hui à Saint-Basile permet d'offrir à nos aînés. C'est ainsi que nous aidons les personnes âgées du Nouveau-Brunswick et de partout au Canada à vivre dans un logement sûr et abordable, avec dignité. » - René Arseneault, député fédéral de Madawaska--Restigouche

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

