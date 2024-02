WOOLWICH, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 7 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, un pilier de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, pour soutenir la construction de 58 logements pour personnes âgées répartis dans deux ensembles résidentiels, un à Woolwich et un à Oxford.

L'annonce a eu lieu au 33, rue Front, à St. Jacobs, où Beyond Housing a agrandit l'ensemble d'appartements Sprucelawn. Cet immeuble comprend 28 nouveaux logements destinés en priorité aux femmes âgées célibataires. Il respecte tous les principes de la conception universelle et comprend quatre logements excédant les normes d'accessibilité.

L'ensemble résidentiel a commencé à accueillir ses nouveaux résidents en novembre 2023. Il a reçu un financement de plus de 4,8 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable; plus de 3,1 millions de dollars de la municipalité régionale de Waterloo; 192 009 $ du canton de Woolwich; et plus de 2,7 millions de dollars de Beyond Housing.

Le deuxième ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui est celui du 99, rue Mill, situé à Plattsville. Il s'agit d'un immeuble récemment construit comptant 30 logements accessibles et écoénergétiques pour personnes âgées. Trois de ces logements seront destinés aux femmes fuyant une situation de violence familiale, grâce à un partenariat avec Domestic Abuse Services Oxford.

Cet ensemble a été achevé en 2022. Il a reçu plus de 2 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable; 1,5 million de dollars du comté d'Oxford; un terrain du conseil du canton de Blandford-Blenheim; et 500 000 $ de DKP Realty Holdings Ltd.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce de financement d'aujourd'hui aidera à créer plus de logements sûrs et abordables pour les personnes âgées dans le canton de Woolwich et le comté d'Oxford. En soutenant des ensembles résidentiels comme ceux-ci, notre gouvernement aide les personnes âgées à maintenir une présence forte et active dans les collectivités où elles vivent. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener--Conestoga, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La région de Waterloo crée des logements abordables à un rythme sans précédent. Avec nos partenaires, nous veillons à ce que les nouveaux logements répondent aux besoins actuels et futurs de nos résidents. Cela inclut le besoin urgent d'options de logements abordables pour les adultes plus âgés dans les communautés rurales qu'ils considèrent comme leur chez soi. Je suis ravie de voir la vision innovante de Beyond Housing concernant l'agrandissement de Sprucelawn devenir une réalité. Merci à nos partenaires fédéraux et provinciaux d'investir dans le logement abordable ici même, dans le canton de Woolwich. » - Karen Redman, présidente régionale de la région de Waterloo

« Sprucelawn offre aux personnes âgées des logements de grande qualité, durables et abordables depuis environ 40 ans. Le soutien de la Société canadienne d'hypothèques et de logement a joué un rôle déterminant dans l'agrandissement de cet important ensemble de logements communautaires. Le canton de Woolwich est reconnaissant de ce partenariat collaboratif qui répond à un besoin croissant au sein de notre collectivité. » - Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich

« L'aménagement de l'ensemble résidentiel situé au 99, rue Mill E., à Plattsville, incarne notre dévouement inébranlable à la vision exposée dans le plan stratégique du comté d'Oxford - un avenir où chaque résident est "logé à 100 %". Grâce au soutien financier du Fonds national de co-investissement pour le logement, administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la province de l'Ontario, et en collaboration avec le canton de Blandford-Blenheim et Dave et Kim Piggott de DKP Reality Holdings Ltd, ce projet d'ensemble résidentiel ne se contente pas de fournir des logements indispensables aux personnes âgées, il ajoute 22 logements locatifs abordables à notre parc croissant de logements abordables et fait progresser l'objectif de notre stratégie principale en matière de logement, qui est d'ajouter au moins 50 nouveaux logements abordables par an. » - Marcus Ryan, préfet du comté d'Oxford

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus au gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. En collaborant, nous pouvons créer des logements abordables dont les personnes âgées ont grandement besoin. Cet investissement permet d'ajouter 28 nouveaux appartements à un immeuble existant. Celui-ci avait aussi été aménagé grâce à ces mêmes partenaires au milieu des années 1980. C'est ce type de collaboration et d'investissement constants qui continuera de servir la collectivité pendant des décennies. » - Dan Driedger, directeur général, Beyond Housing

« Nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir répondu au besoin de logements abordables dans les zones rurales, car il est important de reconnaître le manque d'options de logement disponibles pour les personnes qui sont profondément enracinées dans nos communautés. Nous sommes fiers de fournir des logements sûrs, propres et abordables aux personnes âgées dans des zones où elles peuvent rester proches de leur famille et de leurs amis au sein de leur communauté. » - Kim Piggott, DKP Realty Holdings Ltd.

L'annonce a été faite par Tim Louis , député fédéral de Kitchener--Conestoga, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Karen Redman , présidente régionale de la région de Waterloo, Marcus Ryan , préfet du comté d' Oxford , Sandy Shantz , mairesse du canton de Woolwich , and Mark Peterson , maire du canton de Blandford - Blenheim .

, député fédéral de Kitchener--Conestoga, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par , présidente régionale de la région de Waterloo, , préfet du comté d' , , mairesse du canton de , and , maire du canton de - . Le Fonds pour le logement abordable , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

, auparavant appelé le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'entremise du Fonds pour le logement abordable.

