VANCOUVER, BC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le quartier Hastings-Sunrise, dans l'est de Vancouver, comptera bientôt 146 nouveaux logements abordables pour les personnes âgées, les familles et les personnes en situation de handicap.

L'ensemble résidentiel Sunrise Village, situé au 2924, rue Venables, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la Ville de Vancouver, Metro Vancouver et la Brightside Community Homes Foundation.

Rendu de la nouvelle vue de la rue de l’immeuble (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Rendu du nouvel immeuble à partir de la cour (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

10,95 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

15,9 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing;

23 millions de dollars en investissement foncier de la Brightside Community Homes Foundation;

5,5 millions de dollars sous forme de subvention dans le cadre du Community Housing Incentive Program (CHIP) de la Ville de Vancouver et une exemption des redevances d'aménagement évaluées à plus de 3 millions de dollars;

et une exemption des redevances d'aménagement évaluées à plus de 3 millions de dollars; 156 512 $ de Metro Vancouver;

226 884 $ de Translink.

Les deux nouveaux immeubles remplacent un immeuble vieillissant qui compte 64 appartements.

La construction est en cours et devrait prendre fin en 2026.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la manière dont le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et des organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables dont a grandement besoin la population de Vancouver. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Vancouver est une ville de renommée mondiale, ce qui fait qu'il est particulièrement difficile pour les personnes âgées et les familles d'y trouver un logement abordable à proximité des commodités dont elles ont besoin. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour fournir des logements de toutes sortes, y compris davantage de projets d'ensembles de logements comme celui de Sunrise Village qui créent de nouvelles communautés multigénérationnelles où les personnes de tous âges peuvent s'épanouir ensemble. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Ce projet d'ensemble de logements incarne l'esprit de diversité et de résilience de notre ville, en offrant une gamme de logements abordables et accessibles qui répondent aux besoins de nos résidents. En investissant dans des ensembles de logements tels que Sunrise Village, nous veillons à ce que Vancouver reste une ville dynamique, inclusive et accessible à tous. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Nous sommes extrêmement fiers de mettre en chantier ce réaménagement attendu depuis longtemps, grâce au soutien financier de tous les ordres de gouvernement. Les 146 logements que nous ouvrirons ici, à Sunrise Village, offriront des options de location réellement abordables dans une communauté multigénérationnelle de familles, de personnes âgées autonomes et de personnes en situation de handicap. L'ensemble Sunrise Village sera construit selon les normes de certification de la maison passive, offrant une efficacité énergétique carboneutre de premier plan et une réelle abordabilité dans le quartier Hastings-Sunrise. » - William Azaroff, chef de la direction, Brightside Community Homes Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert près de 80 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 7 600 à Vancouver .

. La Province a fourni une contribution en capital de 29,6 millions de dollars par l'intermédiaire du Supportive Housing Fund de BC Housing. Une fois la construction terminée, BC Housing conservera la propriété de 57 logements avec services de soutien.

