WHITEHORSE, YT, le 27 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 13 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable afin de soutenir la construction et la réparation de 274 logements abordables.

Le député Hanley a fait cette annonce en compagnie de Barb Joe, chef des Premières Nations Champagne et Aishihik. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada) Les Premières Nations de Champagne et de Aishihik ont reçu un financement de 1,6 million de dollars pour réparer 108 logements. De gauche à droite : Mike Gimmell, gestionnaire de projet et d’actifs, Premières Nations de Champagne et de Aishihik (PNCA), Sharmane Jones, chef adjointe du CAFN, Barb Joe, Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, Carol Buzzell, conseillère aînée du CAFN, et Matthew Ooms, chef de la direction, Earthrise Building Services. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada) L’annonce a été faite au 67A, rue Jackson, à Dakwäkäda (Haines Junction). Les réparations et les rénovations sont en cours dans plusieurs logements de la collectivité. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'annonce a eu lieu au 67A, rue Jackson, à Dakwäkäda (Haines Junction), où des travaux de réparation et de rénovation sont en cours dans plusieurs logements. Elle a été faite par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Barb Joe, chef des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik.

Le financement comprend :

1,6 million de dollars pour la réparation de 108 logements destinés aux membres des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik à Haines Junction ;

; 8,9 millions de dollars pour la construction de 13 maisons individuelles et 120 000 $ pour la réparation de huit logements destinés aux membres de la Première Nation de Little Salmon Carmacks;

2,1 millions de dollars pour la réparation de 141 logements destinés aux membres de la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in;

548 400 $ pour la réparation de quatre appartements et de 12 places d'hébergement à Watson Lake pour des femmes et des enfants fuyant la violence.

Citations :

« Investir dans le logement abordable ne se limite pas à dépenser de l'argent pour du béton. Il s'agit d'investir dans le bien-être des collectivités et de veiller à ce que tout le monde au Yukon ait accès à des options de logement de qualité convenable. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement partout au pays contribuent à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

L'Aboriginal Housing Management Association possède plus de 25 années d'expertise dans la promotion du droit au logement des Autochtones. Nous sommes la première autorité en matière de logement au Canada qui travaille pour les Autochtones et qui est dirigée par les Autochtones.

