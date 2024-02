GRAND SUDBURY, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 73 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, un pilier de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, pour soutenir la construction de 347 logements destinés aux personnes dans le besoin dans le Grand Sudbury.

L'annonce a été faite par Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury, ainsi que par Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt, et Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury.

Situé au 302, rue Van Horne, l'ensemble résidentiel Manitou offrira un chez-soi aux personnes les plus vulnérables de la collectivité, notamment les personnes âgées et les femmes et leurs enfants. Une fois achevé, il comptera un bureau de services sociaux employant des travailleurs sociaux et des psychologues qui soutiendront les résidents.

L'ensemble résidentiel, dont l'achèvement est prévu pour l'automne 2026, recevra :

3 millions de dollars en financement et 70 millions de dollars sous forme de prêt remboursable, dans le cadre du Fonds pour le logement abordable;

plus de 6 millions de dollars en contribution financière et 2 millions de dollars en investissement foncier provenant de Caneagle, l'organisation proposante.

De tels investissements visent à répondre aux besoins de logement et à améliorer les conditions de vie et le bien-être des familles et des personnes, tout en créant des communautés inclusives pour la population du Grand Sudbury.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les sommes investies dans l'ensemble résidentiel Manitou permettront de répondre à de grands besoins en fournissant plus de 340 logements et des services de soutien sur place aux gens à risque de Sudbury. Il est essentiel de créer des options de logement comme celles-ci partout au pays afin de soutenir les membres de groupes vulnérables en leur offrant les logements dont ils ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement investit pour offrir les logements abordables dont les gens ont grandement besoin ici, à Sudbury, et partout ailleurs au pays. Le financement annoncé aujourd'hui, en plus des autres investissements locaux, est une étape essentielle de plus que nous franchissons pour veiller à ce que toute la population ait accès aux logements dont elle a besoin et qu'elle mérite. » - Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles

« Je suis heureux que le projet de l'ensemble Manitou aille de l'avant et qu'il offre des options de logement dont on a grandement besoin dans le Grand Sudbury. Grâce à ses caractéristiques d'accessibilité, ses unités abordables et les services offerts sur place aux résidents, cet ensemble résidentiel est conçu pour répondre aux besoins de logement uniques de notre population vieillissante. Je remercie nos partenaires fédéraux de leur investissement et de leur soutien continu alors que nous travaillons ensemble pour combler le manque de logements dans notre collectivité. » - Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

« C'est un projet important pour le Grand Sudbury et pour le pays. La population canadienne est aux prises avec une crise du logement, et les personnes âgées manquent d'endroits où elles peuvent vivre à un coût abordable. Je m'attends à ce que cet immeuble, construit avec l'aide et l'encouragement de beaucoup de gens, contribue à rajeunir le centre-ville de Sudbury. Comme le rocher sur lequel reposent ses fondations, il est fait pour durer. J'espère qu'il enrichira la ville pendant des générations, et que les gens de Sudbury auront ainsi un chez-soi qui leur permettra de former une communauté, de vivre une retraite active, créative et saine, et de bénéficier d'une vue imprenable sur la campagne environnante. » - Jack Wolofsky, président-directeur général de Caneagle

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

, auparavant appelé le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. En date du 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements dans le cadre du FLA.

