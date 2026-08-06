Le gouvernement fédéral soutient la construction de 435 logements locatifs à Montréal

MONTRÉAL, 6 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays. Nous nous concentrons sur la création de quartiers où les Canadiennes et Canadiens veulent vivre et peuvent se permettre de vivre.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 150 millions de dollars, par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), pour soutenir la construction de 435 logements locatifs à Montréal. Situé sur la rue Sherbrooke Est, à quelques minutes de la station de métro L'Assomption, le projet EXAL Quartier Olympique est développé et construit par Construgep en partenariat avec le Groupe MACH. Visant une certification LEED or, il répond à des standards élevés de performance énergétique et de développement durable, et offrira un milieu de vie complet avec des espaces communs, des commerces de proximité et des aménagements favorisant un mode de vie actif. Il s'inscrit dans la vision de revitalisation du secteur Assomption Nord, qui prévoit la création d'un nouveau quartier urbain dynamique, axé sur le transport collectif et offrant un accès facilité aux services, aux commerces et aux espaces de vie.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée Hochelaga--Rosemont-Est.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet qui permettra de créer davantage de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Montréal. Il s'agit d'un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi une autre étape dans notre plan ambitieux et audacieux visant à bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements afin de contribuer à réduire les coûts qui y sont associés. Parmi les mesures phares: construire plus de logements locatifs et ainsi répondre aux besoins des ménages qui font le choix de s'établir dans l'Est de Montréal.

Augmenter rapidement l'offre de logements est essentiel pour répondre à la crise du logement.

Avec 435 nouveaux logements locatifs, le projet EXAL Quartier olympique contribuera concrètement à répondre à la demande croissante. Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent de concert, au service de la population. » - Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée Hochelaga--Rosemont-Est

« Avec 2 800 logements livrés et 3 500 en développement, Construgep bâtit depuis 29 ans des milieux de vie durables à travers le Québec. EXAL Quartier Olympique est le plus grand projet que nous ayons développé, et il rassemble tout ce qui définit la bannière EXAL : logements abordables et universels, efficacité énergétique, proximité des transports en commun, autopartage et vélopartage électriques, agriculture urbaine, atelier vélo et bornes de recharge électriques. Nous sommes fiers de réaliser un projet de cette qualité avec l'appui du gouvernement du Canada. » - Stéphane L'Espérance, président fondateur, Construgep

« Pour Groupe Mach, accroître l'offre de logements est essentiel et exige une vision à long terme, une réelle capacité d'action et l'audace de faire avancer des projets qui contribuent concrètement à transformer la ville. EXAL Quartier Olympique permettra d'ajouter 435 logements locatifs dans un secteur en pleine transformation, tout en créant un milieu de vie durable, connecté et ancré dans son quartier. » - Vincent Chiara, président fondateur, Groupe MACH

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2026, la SCHL avait engagé 30,82 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 78 200 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 150 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA); 40,45 millions de dollars de Construgep.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]