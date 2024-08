WHITEHORSE, YT, le 21 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 14 millions de dollars pour soutenir la réalisation d'améliorations écoénergétiques pour de nouveaux logements avec services de soutien à Whitehorse dans le cadre de la rénovation et de la modernisation de l'ensemble résidentiel The Hearth, situé au 4051, 4th Avenue, anciennement le Coast High Country Inn. Un montant supplémentaire de 5 millions de dollars a été versé pour soutenir des programmes novateurs visant à aider les résidents à s'épanouir.

Le financement total pour cet ensemble d'habitation comprend :

Le Hearth verra la transformation de l’ancien High Country Inn en 67 logements autonomes. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada) The Hearth est un nouvel ensemble de logements permanents avec services de soutien exploité par la Safe at Home Society pour les personnes en situation d’itinérance ou qui risquent de s’y retrouver. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

16,4 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dont près de 11,4 millions de dollars proviennent du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) et 5 millions de dollars proviennent du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA);

3,3 millions de dollars de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), dont 1,6 million de dollars proviennent de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (programme ARDEC Nord) et 1,7 million de dollars proviennent du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord;

(RCAANC), dont 1,6 million de dollars proviennent de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (programme ARDEC Nord) et 1,7 million de dollars proviennent du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord; 140 000 $ sous forme de contributions de la Ville de Whitehorse par le biais de la Rental and Supportive Housing Development Incentive et de la Non-Profit or Non-Governmental Organization Incentive. L'ensemble résidentiel de la Safe At Home Society est également admissible à de futures subventions fiscales municipales une fois achevé.

Les fonds du PCLAV et de RCAANC serviront à moderniser 67 nouveaux logements abordables ainsi qu'à y apporter des améliorations écoénergétiques. Ces unités seront destinées aux femmes, aux jeunes, aux Autochtones du Yukon et aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

Le financement du PCLAV permettra d'améliorer la qualité de l'air intérieur, le confort et la qualité de vie grâce à des rénovations. Celles-ci comprendront la modernisation de l'enveloppe du bâtiment, des fenêtres et des portes ainsi que de la plomberie et des appareils sanitaires afin d'aider à conserver l'eau, et l'installation d'une chaudière au propane. Le programme ARDEC Nord appuiera l'installation de ventilateurs récupérateurs de chaleur dans l'immeuble et de panneaux solaires photovoltaïques sur celui-ci. Quant au programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, il soutiendra la phase de conception et la capacité administrative de l'ensemble résidentiel.

Le financement du FILA sera employé pour offrir aux résidents des programmes de soutien. Grâce au FILA, la Safe at Home Society élargira les programmes à l'intention des membres de la collectivité et créera une entreprise à vocation sociale dans le but de générer un revenu modeste.

L'ensemble sera détenu et exploité par la Safe at Home Society. La conversion de l'immeuble devrait être achevée d'ici 2026.

Citations :

« Grâce aux investissements du gouvernement fédéral, la Safe at Home Society réalisera d'importantes améliorations énergétiques dans l'immeuble Coast High Country Inn, créant ainsi 67 logements dans l'ensemble de logements avec services de soutien appelé The Hearth. Ce financement permettra également à la Safe at Home Society d'élargir ses programmes de soutien aux personnes à risque et d'en faciliter l'accès à la population du Yukon. Cette annonce reflète l'engagement de notre gouvernement à l'égard du logement abordable et avec services de soutien, et à veiller à ce que tout le monde ait un endroit où se sentir chez soi. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de veiller à ce que tout le monde au Yukon ait un endroit où se sentir chez soi pour assurer le bien-être du territoire ainsi que pour la sûreté et la sécurité dans le centre-ville de Whitehorse. La Safe at Home Society a joué un rôle crucial dans l'avancement de ce travail, et le gouvernement du Yukon est fier d'appuyer ses importantes contributions au fil des ans. En travaillant avec le gouvernement du Canada et la Safe at Home Society, nous contribuons à assurer la disponibilité de logements sûrs, permanents et avec des services de soutien, ce qui est essentiel pour améliorer le bien-être des Yukonnais. Cet investissement est un élément clé de notre stratégie de lutte contre l'itinérance et un élément essentiel de notre plan d'action en matière de sécurité au centre-ville de Whitehorse.» - Ranj Pillai, premier ministre et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« L'itinérance et le manque de logements ont des répercussions sociales et économiques réelles dans les communautés du Nord. En soutenant l'initiative de logement de la Safe at Home Society à Whitehorse, nous nous attaquons au problème de l'itinérance au Yukon, ce qui rendra la collectivité plus sûre et plus prospère à long terme. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La Safe at Home Society est reconnaissante d'obtenir un financement fédéral et municipal supplémentaire qui permettra d'offrir 67 unités permanentes, sûres et abordables à la collectivité. Non seulement cet ensemble résidentiel sera respectueux de l'environnement, mais il comprendra aussi des logements avec services de soutien et des programmes peu restrictifs. Ainsi, on créera une communauté et contribuera à l'atteinte de notre objectif ultime : prévenir l'itinérance et y mettre fin au Yukon. » - Kate Mechan, directrice administrative, Safe at Home Society

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel The Hearth a aussi reçu du financement qui a déjà été annoncé :

Janvier 2022 :

5 millions de dollars au titre de l'Initiative pour la création rapide de logements, versés par la Société d'habitation du Yukon , et 10 millions de dollars au titre du Fonds pour le logement abordable provenant du montant de 40 millions de dollars réservé pour le Nord

, et 10 millions de dollars au titre du Fonds pour le logement abordable provenant du montant de 40 millions de dollars réservé pour le Nord 1 million de dollars de la Société d'habitation du Yukon par l'entremise du Fonds pour les initiatives en matière de logement

Février 2024 :

6,9 millions de dollars de la Société d'habitation du Yukon

1 million de dollars de la Société d'habitation du Yukon par l'entremise du Fonds pour les initiatives en matière de logement et 5 millions de dollars au titre de l'Initiative pour la création rapide de logements, annoncés en janvier 2022, à la Safe at Home Society.

Renseignements supplémentaires :

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a pour but de parvenir à la consommation énergétique nette zéro et à la résilience climatique. Il contribue au Plan de réduction des émissions du Canada et à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts à venir en vue d'aider à réaliser la carboneutralité d'ici 2050. Plus précisément, les rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du PCLAV doivent cibler : une réduction de 70 % de la consommation d'énergie par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations; une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations.

(PCLAV) a pour but de parvenir à la consommation énergétique nette zéro et à la résilience climatique. Il contribue au Plan de réduction des émissions du Canada et à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts à venir en vue d'aider à réaliser la carboneutralité d'ici 2050. Plus précisément, les rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du PCLAV doivent cibler : Le PCLAV est l'un des programmes administrés dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Cette initiative comprend la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, qui s'adressent aux propriétaires-occupants.

est l'un des programmes administrés dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Cette initiative comprend la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, qui s'adressent aux propriétaires-occupants. Le PCLAV offre aux fournisseurs de logements abordables le soutien nécessaire pour apporter des améliorations écoénergétiques qui réduiront de façon majeure la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

offre aux fournisseurs de logements abordables le soutien nécessaire pour apporter des améliorations écoénergétiques qui réduiront de façon majeure la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada. La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada. La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le FILA aide les constructeurs d'habitations novateurs à mettre à l'échelle leurs idées et à perturber l'industrie. Il les soutient aussi pour faire évoluer le secteur du logement abordable et bâtir la prochaine génération de logements au Canada.

L' Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord finance des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de développement des capacités au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , au Nunavik et au Nunatsiavut.

finance des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de développement des capacités au , dans les Territoires du Nord-Ouest, au , au Nunavik et au Nunatsiavut. Le programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord finance des projets d'adaptation aux changements climatiques au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , au Nunavik, au Nunatsiavut, au NunatuKavut et dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

Renseignements supplémentaires :

