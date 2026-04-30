HAMILTON, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario ont souligné les progrès continus réalisés dans la construction du TLR de Hamilton. Le gouvernement de l'Ontario a attribué un contrat pour le premier ensemble de travaux majeurs de génie civil et de services publics à la Hamilton Transit Alliance.

Sous la direction d'Aecon, la Hamilton Transit Alliance poursuivra la conception détaillée et la planification de la construction au cours des deux prochaines années. Les travaux comprendront l'élaboration des calendriers de construction et la fixation d'un prix cible pour l'ensemble des travaux de génie civil et de services publics du projet. Les travaux préparatoires le long du tracé du TLR comprendront la relocalisation des services publics, la construction de ponts et de trottoirs, ainsi que la mise en place de systèmes de contrôle du trafic.

Une fois achevé, le TLR de Hamilton permettra à des dizaines de milliers de personnes et d'emplois d'être à distance de marche d'un service de transport en commun rapide et fiable, avec des arrêts à l'Université McMaster, au stade de Hamilton, au Eastgate Square, sur la rue Ottawa, au parc Gage, au centre-ville de Hamilton et à d'autres destinations clés. Le TLR soutiendra 16 400 nouveaux déplacements quotidiens et reliera les usagers aux services de Hamilton Street Railway et de GO Transit dans toute la ville.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 1,7 milliard de dollars dans le TLR de Hamilton, ce qui représente le plus important investissement fédéral jamais réalisé dans le transport en commun à Hamilton. Le gouvernement de l'Ontario dirige la construction du projet par l'entremise de Metrolinx.

John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, et Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, se sont joints à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et à Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton, pour célébrer ce partenariat et souligner les progrès continus réalisés dans le cadre de cet important projet.

Citations

« Le TLR de la ligne B représente un investissement transformateur pour l'avenir de Hamilton, qui soutient les travailleurs canadiens ainsi que les secteurs de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication. La croissance économique le long du corridor est déjà amorcée et s'accélérera grâce à l'annonce d'aujourd'hui, dans l'intérêt des contribuables de toute la ville de Hamilton. Le TLR de la ligne B deviendra l'épine dorsale du réseau de transport en commun de Hamilton et servira de catalyseur pour le développement du service de HSR et une croissance durable dans toute la ville. »

John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis fier de l'investissement continu de notre gouvernement à Hamilton : dans nos infrastructures, nos entreprises locales et, surtout, dans les personnes qui font la force de cette ville. Nous obtenons des résultats concrets qui soutiennent la croissance, créent des occasions et permettent de bâtir un avenir meilleur pour notre collectivité. »

Aslam Rana, député de Hamilton-Centre

« Un meilleur transport en commun à Hamilton signifie un meilleur accès aux services et aux attraits de la ville, plus de commodité pour les résidents et les visiteurs, ainsi que davantage d'occasions de croissance économique. Hamilton attendait depuis longtemps l'annonce d'aujourd'hui et nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser. »

Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« Notre gouvernement effectue des investissements historiques dans le transport en commun afin de lutter contre la congestion routière et de faciliter les déplacements. L'étape franchie aujourd'hui nous rapproche un peu plus de la réalisation du TLR de Hamilton, un projet qui permettra d'accueillir 50 000 usagers par jour, de mieux relier les gens aux emplois et aux logements, et d'offrir aux familles et aux travailleurs davantage de choix ainsi qu'un meilleur accès à un service de transport en commun rapide et abordable. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la progression continue du projet du TLR de Hamilton et des partenariats solides qui contribuent à faire avancer ce projet. Je suis ravie de constater cet élan et ce qu'il représente pour Hamilton tandis que nous planifions pour l'avenir. Cet investissement permettra d'améliorer l'accès à un service de transport en commun rapide et fiable, reliera les gens aux emplois, à l'éducation et aux services, et soutiendra la création de nouveaux logements ainsi que l'activité économique le long du corridor. Avec le soutien du gouvernement du Canada, de la province de l'Ontario et de Metrolinx, nous faisons avancer un projet qui façonnera la manière dont les gens se déplaceront à Hamilton au cours des décennies à venir. »

Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

« Avec l'attribution de ce contrat, nous jetons les bases des grands travaux de construction pour le TLR de Hamilton, ce qui est une excellente nouvelle pour Hamilton. Ce contrat comprend la construction et l'amélioration de ponts, ainsi que la réfection de routes, de services publics et d'espaces publics. Ce projet transformera la façon dont les gens se déplacent dans le centre‑ville de Hamilton en créant des liens avec les services de HSR et de GO Transit le long du tracé de 14 kilomètres. Je me réjouis de la collaboration entre tous les ordres de gouvernement, qui donne un élan à ce projet. »

Michael Lindsay, président et chef de la direction, Metrolinx

Faits en bref

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars, tandis que le gouvernement de l'Ontario assume le reste des coûts liés à la conception et à la construction du TLR de Hamilton.

Le TLR de Hamilton s'étendra sur 14 kilomètres et comptera 17 stations, ce qui permettra à près de 50 000 usagers par jour de se rendre au travail et chez eux.

Le TLR de Hamilton soutiendra des emplois bien rémunérés pendant la construction, contribuant ainsi à protéger les travailleurs de l'Ontario en période d'incertitude économique.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord, notamment en réalisant la plus grande expansion d'un réseau de métro de l'histoire du Canada.

Liens connexes

Le gouvernement fédéral et la province s'engagent à mettre en chantier le projet de train léger sur rail de Hamilton, de McMaster à Eastgate sur la promenade Centennial

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-gouvernement-federal-et-la-province-sengagent-a-mettre-en-chantier-le-projet-de-train-leger-sur-rail-de-hamilton-de-mcmaster-a-eastgate-sur-la-p.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

TLR de Hamilton

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-de-hamilton

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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