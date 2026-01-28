COLE HARBOUR, NS, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral, la Municipalité régionale d'Halifax et Halifax Water investissent conjointement 6,4 millions de dollars pour améliorer la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant du ruisseau Upper Bissett et atténuer ainsi les risques de fermeture de routes et d'inondation de sous-sols et de cours arrière de résidences de la région.

Le projet consiste à mettre hors service des conduites d'eaux pluviales et à moderniser le ponceau situé à l'intersection du chemin Cole Harbour et du ruisseau Bissett. Une section du ruisseau Upper Bissett sera également mise à ciel ouvert et restaurée en tant que cours d'eau naturel, un processus appelé « remise à ciel ouvert ». De plus, on aménagera un nouveau mini‑parc sur la rive de cette nouvelle section à découvert du ruisseau Bissett, à la hauteur du chemin Cole Harbour.



Une fois les travaux terminés, les résidents du secteur seront mieux protégés contre les dommages causés par le ruissellement de surface et contre les inondations de sous-sols et de cours arrière attribuables aux épisodes de forte pluie. Ils profiteront également de l'ajout de nouveaux espaces verts qui favoriseront le bien-être de la communauté.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Je sais à quel point la restauration des cours d'eau naturels est importante pour Dartmouth-Cole Harbour, particulièrement lorsqu'il s'agit de protéger notre collectivité contre les fortes intempéries. C'est pourquoi nous investissons pour aider la MRH à remettre à ciel ouvert et à restaurer ce tronçon du ruisseau Bissett, réduisant ainsi le risque d'inondation pour les résidents du secteur de Cole Harbour Commons. Cela démontre comment les gouvernements peuvent collaborer pour mieux protéger les citoyens et leurs foyers contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles. »

L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures adaptées au climat. En renforçant les systèmes de gestion des eaux pluviales, nous pouvons garantir une croissance durable et résiliente. Ces investissements permettent de protéger les familles, les propriétaires et les entreprises, ainsi que de bâtir des collectivités prospères pour les générations à venir. »

Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 560 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) et la Municipalité régionale d'Halifax fournit 2 819 999 $. Halifax Water alloue également 1 020 001 $ au projet.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 120 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures

https://logement-infrastructure.canada.ca/climate-toolkit-trousse-climat/index-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bureau des Affaires publiques, Municipalité régionale d'Halifax, [email protected], 902-490-5940