ANTIGONISH, NS, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish et Sean Cameron, maire de la Municipalité d'Antigonish, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,6 million de dollars et un investissement municipal de plus de 1,1 million de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires pour bâtir plus de logements, plus rapidement. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue également à hauteur de plus de 1,3 million de dollars.

Au total, ces investissements permettront de bâtir jusqu'à 323 logements, dont 48 logements abordables, grâce au remplacement et à la remise en état de conduites d'eau ainsi que d'infrastructures d'égouts pluviaux et sanitaires dans le secteur des rues West et James d'Antigonish. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de soutenir la population croissante.

Ce projet est réalisé au titre de l'entente de financement entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements pour soutenir une population en pleine croissance.

Ensemble, nous rendrons les logements plus abordables en tirant parti de la puissance de la coopération public-privé, en stimulant une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

« En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous concrétisons des possibilités de logement pour l'avenir, comme celle que nous concrétisons ici à Antigonish, afin de contribuer à la mise en chantier de projets immobiliers. Avec le lancement récent de Maisons Canada, notre gouvernement continuera de stimuler l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle, en réunissant les bons partenaires pour bâtir et accélérer la livraison d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Canadiens. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« Nous voulons créer davantage de possibilités en matière de logement et aider nos collectivités à croître. Cet investissement dans les systèmes liés à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales de la Ville d'Antigonish profitera aux résidents actuels et jettera les bases de la croissance future. »

L'honorable John A. MacDonald, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse

« La Municipalité d'Antigonish est reconnaissante du soutien que lui fournissent ses partenaires fédéraux et provinciaux dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Cet investissement est essentiel, car il permettra à notre municipalité de croître de façon responsable et d'améliorer les infrastructures nécessaires à la construction de nouveaux logements abordables. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, nous renforçons les bases d'une municipalité prospère où davantage de personnes pourront avoir accès à un logement. »

Sean Cameron, maire de la Municipalité d'Antigonish

Le gouvernement fédéral investit 1 646 800 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). La contribution de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1 372 196 $ et celle de la Municipalité d'Antigonish s'élève à 1 118 004 $.

Annoncé dans le budget de 2024, le FCIL permettra d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars pour la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base, en vue de construire davantage de logements et de densifier les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour accroître l'offre de logements et la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets visant à améliorer des systèmes liés à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver les capacités actuelles, à renforcer la fiabilité des systèmes ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie des fonds du FCIL sont destinés à soutenir des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir le financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente et s'engager à respecter les conditions essentielles à la construction de logements. Lorsque des provinces ou des territoires ne signent pas d'entente, les fonds qui leur étaient en principe destinés sont transférés au volet de prestation directe du FCIL.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL, le financement soutient des projets d'infrastructure importants dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes est maintenant terminée pour ce volet.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

