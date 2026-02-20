MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le 22 février, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs du drapeau canadien, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour célébrer la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina.

