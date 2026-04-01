MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Partout au Canada, beaucoup trop de personnes vivent en situation d'itinérance ou risquent de perdre un logement sûr. Pour lutter contre l'itinérance, il faut agir immédiatement afin d'augmenter l'offre de logements très abordables et avec services de soutien, de réduire les obstacles et d'apporter plus rapidement des solutions à ceux qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral prend des mesures pour aider les collectivités à relever le défi urgent que représentent l'itinérance hors refuge et les campements, en investissant 125 millions de dollars pour prolonger l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements vise à favoriser l'accès à un logement plus stable, permet au personnel de terrain de mettre en relation les personnes en situation d'itinérance hors refuge avec les services dont elles ont besoin, et contribue au financement de la création ou de l'augmentation de logements de transition ou de logements avec services de soutien, ainsi que de places en centre d'hébergement.

Avec le lancement de Maisons Canada, qui s'est engagé à réaliser plus de 10 000 logements à ce jour, le gouvernement du Canada investit 1 milliard de dollars pour créer davantage de logements de transition et de logements avec services de soutien partout au Canada. Cette initiative reflète l'effort collaboratif de tous les ordres de gouvernement pour aider les personnes en situation d'itinérance à accéder à un logement plus stable.

S'appuyant sur ces efforts, le gouvernement du Canada travaille également, entre autres en mobilisant les partenaires et les intervenants afin de comprendre comment nous pouvons travailler ensemble pour trouver des soutions en matière de logement et d'itinérance. Cette collaboration illustre le type d'action concertée nécessaire pour lutter contre l'itinérance et sur laquelle nous espérons nous appuyer.

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) vient compléter les efforts plus larges que fait le gouvernement fédéral pour lutter contre l'itinérance et accroître la stabilité du logement, notamment en réalisant des investissements dans le cadre de Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance et du Plan du Canada sur le logement, qui visent à construire davantage de logements, à améliorer l'abordabilité et à soutenir les Canadiens qui ont le plus grand besoin de logement.

Citations

« Beaucoup trop de personnes au Canada vivent sans disposer d'un logement sûr et stable où se sentir chez elles. Avec ce financement, nous veillons à ce que les collectivités puissent continuer à bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour élargir les options de logements et aider les gens à emménager dans des logements plus sûrs et plus stables. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je salue la collaboration du gouvernement fédéral et ces investissements, qui contribueront à soutenir le travail essentiel accompli par les organismes communautaires et à maintenir les services indispensables aux personnes les plus vulnérables.

À Montréal, nous continuerons à travailler main dans la main avec les différents ordres de gouvernement et le secteur communautaire afin d'offrir des solutions dignes et durables qui répondent aux besoins des gens et les aident à sortir de l'itinérance. »

-- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Faits en bref

Pour apporter un nouveau financement à l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, des fonds ont été réaffectés à l'interne grâce à des économies réalisées sur les anciens programmes d'infrastructure de LICC.

L'ILIHRC soutient des projets visant à lutter contre l'itinérance hors refuge et les campements, notamment : des logements de transition et des logements avec services de soutien des transformations de refuges des services de soutien et de gestion de cas

L'ILIHRC a été lancée pour répondre à l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge et vivant dans des campements partout au Canada. Dans le cadre de cette initiative, Logement, Infrastructure et Collectivités Canada (LICC) a conclu des ententes avec des partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin de soutenir des projets identifiés dans des plans de réponse communautaires aux campements.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne dédiée au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

Liens connexes

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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