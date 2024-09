KINGSTON, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Quatre collectivités de l'est de l'Ontario vont améliorer leur réseau de transport en commun grâce à un investissement conjoint de plus de 83 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des municipalités de Cornwall, Kingston, Peterborough et Trent Hills.

Ce financement a été annoncé par le député fédéral Mark Gerretsen, le député provincial Ric Bresee, le maire de Kingston Bryan Paterson et le maire de Cornwall Justin Towndale.

Kingston Transit ajoutera 13 autobus électriques à batterie à son parc de véhicules et améliorera les infrastructures destinées aux piétons et aux cyclistes, ce qui comprend l'aménagement de nouveaux sentiers hors route, de trottoirs et de passages pour piétons. La Ville construira également de nouvelles stations de transport en commun et de nouveaux abribus.

Peterborough Transit élargira son parc de véhicules en y ajoutant de nouveaux autobus à moteur diesel et améliorera son principal terminal de transport en commun afin d'assurer une sécurité accrue et d'offrir un plus grand confort. On ajoutera également, aux arrêts d'autobus, des éléments qui permettront d'améliorer l'accessibilité, tels que des dalles de béton lisses, des raccordements aux trottoirs et des abribus.

Cornwall Transit améliorera l'expérience des usagers en installant de nouveaux abribus, des plateformes en béton et des panneaux de signalisation dans les secteurs achalandés, ainsi qu'en soutenant le réseau de transport en commun grâce à de nouvelles technologies et à de nouveaux logiciels.

La Municipalité de Trent Hills fera l'acquisition d'un véhicule de transport en commun pour soutenir son programme de transport en commun accessible en milieu rural, qui offre aux membres de la collectivité un moyen abordable d'avoir accès aux activités sociales et aux services essentiels.

Des renseignements détaillés sur chaque projet figurent dans le document d'information connexe.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour l'est de l'Ontario! Investir dans les infrastructures de transport en commun, c'est investir dans nos collectivités. L'élargissement des options de transport en commun aide les gens à se rendre au travail, à l'école, à la maison et aux services essentiels, ce qui rend nos collectivités plus fortes. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Peu importe où vous vivez, vous méritez d'avoir accès à des services de transport en commun rapides, fiables et abordables. Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement continuera d'investir dans des solutions de transport en commun pratiques pour l'est de l'Ontario, qui permettront aux familles d'aller là où elles doivent aller.»

Ric Bresee, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario

« Au nom de la Ville de Cornwall, je tiens à remercier nos partenaires provinciaux et fédéraux pour ce financement. Ces investissements nous aideront à répondre aux besoins croissants de notre réseau de transport en commun et à mieux servir nos résidents. »

Justin Towndale, maire de la ville de Cornwall

« Cet investissement, effectué en collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial, ne vise pas seulement à améliorer notre réseau de transport en commun, mais aussi à bâtir une collectivité plus durable, mieux reliée et plus dynamique. En ajoutant des autobus électriques à notre parc de véhicules et en améliorant nos infrastructures, nous bâtissons une ville qui accorde la priorité aux gens, réduit son empreinte carbone et favorise une plus grande mobilité pour toute la population. Je suis reconnaissant de ce partenariat et j'ai hâte de voir comment ces améliorations profiteront à notre collectivité. »

Bryan Paterson, maire, Ville de Kingston

« La Ville de Peterborough est fière de faire équipe avec les gouvernements fédéral et provincial pour investir dans son réseau de transport en commun. En améliorant la fiabilité, l'accessibilité et l'expérience des usagers, nous facilitons les déplacements des résidents vers le travail, l'école, le domicile et les services essentiels offerts dans notre collectivité. »

Jeff Leal, maire, Ville de Peterborough

« La Municipalité de Trent Hills est heureuse de travailler avec son partenaire des transports, Community Care Northumberland, pour offrir des options de transport en commun adaptées et accessibles. Nous remercions les responsables du programme d'infrastructures de transport en commun pour cet investissement dans le transport en milieu rural, qui aidera nos résidents à conserver leur accès aux services et aux espaces qui sont importants pour eux. »

Bob Crate, maire, Municipalité de Trent Hills

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 30 110 927 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de le gouvernement de l' Ontario s'élève à 25 131 436 $ et les municipalités de Cornwall, Kingston, Peterborough , et Trent fournissent conjointement 28 543 027 $.

. La contribution du gouvernement de le gouvernement de l' s'élève à 25 131 les municipalités de Cornwall, Kingston, , et Trent fournissent conjointement 28 543 027 $. Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

(PIIC), le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base, y compris des projets de transport en commun. Au cours des cinq prochaines années, on investira plus de 4,7 milliards de dollars en Ontario dans le cadre du FDCC, dont 895 millions de dollars en 2024-2025.

(FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base, y compris des projets de transport en commun. Au cours des cinq prochaines années, on investira plus de 4,7 milliards de dollars en dans le cadre du FDCC, dont 895 millions de dollars en 2024-2025. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun. LICC accepte actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. L' Ontario investira près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du PIIC pour aider les municipalités à améliorer et à étendre les services de transport en commun dans les collectivités de l' Ontario .

investira près de 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du PIIC pour aider les municipalités à améliorer et à étendre les services de transport en commun dans les collectivités de l' . Un financement conjoint de 5 774 328 $ a été alloué à Cornwall, Kingston, Peterborough et Trent Hills dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence de l' Ontario de 2023-2024. Ce financement peut être utilisé pour étendre les heures de service, augmenter le nombre d'itinéraires, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité afin d'augmenter le nombre d'usagers du transport en commun.

