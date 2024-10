OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Les collectivités de l'ensemble du Canada pourront construire des logements et des infrastructures écologiques résistant au changement climatique grâce au soutien que leur fournira la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a procédé au lancement d'un ensemble d'outils, de ressources et de services de soutien auxquels les collectivités pourront accéder gratuitementlé et qui les aideront à adapter leurs infrastructures à l'évolution des conditions climatiques ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de nouvelles constructions d'infrastructures et de logements. Le gouvernement fédéral investit 94,7 millions de dollars dans la TCLI, qui comprendra un centre de soutien, une plateforme en ligne et une liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures.

Le Centre de soutien climatique offre aux collectivités de l'aide et des conseils directs sur les questions liées aux infrastructures et au climat. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada gère le Centre de soutien qui présente des conseils et des pratiques exemplaires sur la façon d'intégrer des considérations écologiques et liées à la résilience climatique durant la planification et la réalisation des projets.

En collaboration avec le Conseil international pour les initiatives écologiques communales (ICLEI) au Canada - une organisation qui soutient les gouvernements locaux en leur fournissant l'expertise et les ressources nécessaires pour prendre des mesures climatiques dans leurs collectivités - nous avons aussi lancé la plateforme Perspectives Climatiques.ca. Cette plateforme allégera le fardeau de la collecte de données et de la sélection d'outils pour les petites et moyennes collectivités. Grâce à une navigation guidée, la plateforme offrira un accès facile à des ressources et des outils sélectionnés, sur un site Web spécialisé.

Enfin, en partenariat avec l'Institut urbain du Canada (IUC) - un organisme de recherche national qui se consacre à la réalisation d'un développement urbain sain - nous lancerons en décembre prochain la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures. L'investissement du gouvernement fédéral aidera l'IUC à établir une liste d'employés composée d'experts sur le logement, les infrastructures et le climat. Ce service permettra aux petites collectivités ayant des projets d'infrastructure et de logement admissibles de demander un soutien lié au climat. La liste mettra les collectivités en contact avec des experts spécialisés qui seront en mesure de leur fournir des conseils propres à chacun de leurs projets sur la réduction des émissions et l'amélioration de la résilience au changement climatique.

Investir dans les outils et les services nécessaires pour améliorer la résilience des infrastructures canadiennes contribuera à la réussite et à la croissance économique des collectivités pendant de nombreuses années.

Citations

« Alors que nous sommes confrontés aux impacts croissants du changement climatique, la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures nous aidera à travailler avec les collectivités de tout le pays pour veiller à ce que les nouvelles constructions de logements et d'infrastructures aient le moins d'impact possible sur l'environnement, tout en protégeant mieux les gens, leurs domiciles, leurs entreprises et leurs moyens de subsistance contre les répercussions du changement climatique. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes et du changement climatique ne sont plus des préoccupations lointaines. Il s'agit d'une nouvelle réalité à laquelle les municipalités doivent se préparer, maintenant plus que jamais, tout en s'orientant vers un avenir carboneutre. La plateforme Perspectives Climatiques jouera un rôle crucial en fournissant aux gens qui sont sur le terrain les données et les informations dont ils ont besoin pour construire des collectivités à carboneutres résilientes au changement climatique. »

Megan Meaney, directrice générale, ICLEI Canada

« Les collectivités du Canada sont confrontées à un défi sans précédent, elles doivent s'adapter aux effets croissants du changement climatique tout en modernisant les infrastructures essentielles. Pour contribuer à un avenir durable et résilient, nous devons soutenir ces collectivités d'un océan à l'autre, en leur donnant les moyens de tenir compte des informations sur le climat dans la prise de décisions relatives aux infrastructures. La liste des experts en matière de climat et d'infrastructures joue un rôle essentiel en offrant aux administrations locales des petites collectivités l'expertise spécialisée nécessaire pour intégrer des approches novatrices dans les projets d'infrastructure qui favorisent des solutions climatiques qui conviennent localement. »

Mary W. Rowe, présidente et directrice générale, Institut urbain du Canada

Faits en bref

Le 27 juin 2023, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation, qui représente un engagement de 1,6 milliard de dollars de nouveau financement fédéral pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , on a engagé 94,7 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en place une trousse et des services sur le climat avec l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, on a engagé 94,7 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en place une trousse et des services sur le climat avec l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités : Centre de soutien climatique proposant une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; Liste des experts en matière de climat et d'infrastructures permettant d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; Outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme PerspectivesClimatiques.



