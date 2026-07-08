Le gouvernement fédéral lance un appel de propositions pour favoriser les possibilités économiques et de leadership des femmes

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'économie du Canada est plus forte lorsque les femmes peuvent y participer pleinement. Accroître le leadership des femmes, élargir les possibilités qui leur sont offertes dans des secteurs non traditionnels, comme les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) et les métiers spécialisés, et les aider à s'orienter dans une économie axée sur l'intelligence artificielle et à y contribuer permettront de bâtir un Canada plus fort et plus compétitif.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé un appel de propositions visant à soutenir des projets qui éliminent les obstacles et améliorent l'accès des femmes aux possibilités économiques et de leadership partout au Canada.

Les femmes continuent d'être sous-représentées dans les postes de haute direction ainsi que dans les secteurs bien rémunérés et à forte croissance, notamment les STIM, les métiers spécialisés et les industries émergentes. À mesure que l'économie canadienne évolue, notamment grâce à l'adoption de l'intelligence artificielle, il est essentiel que les femmes puissent y participer pleinement afin de bâtir l'économie la plus forte du G7.

Grâce à cet appel de propositions, le gouvernement fédéral investit 100 millions de dollars dans des projets qui aideront les femmes et les filles à réussir. Le financement appuiera des initiatives qui élargissent les possibilités de leadership, accroissent la participation des femmes dans les secteurs où elles demeurent sous-représentées et les aident à acquérir les compétences et les possibilités dont elles ont besoin pour réussir dans une économie de plus en plus façonnée par l'intelligence artificielle.

La date limite pour présenter les propositions est le 15 septembre 2026, à 12 h (midi), heure du Pacifique. Visitez le site Web de Femmes et Égalité des genres Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande.

Citations

« Une économie plus forte repose sur la possibilité, pour tout le monde, de réussir. Lorsque davantage de femmes peuvent diriger des entreprises et intégrer des secteurs à forte croissance, le Canada est plus fort et plus compétitif. Grâce à cet investissement, nous aidons les organismes à éliminer les obstacles, à créer de nouvelles possibilités et à faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes puissent mettre à contribution leurs compétences, leurs idées et leur leadership afin de contribuer à bâtir l'économie la plus forte du G7. » L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de promotion de la femme, Femmes et Égalité des genres Canada fournit un financement de 382,5 millions de dollars sur cinq ans et un financement permanent de 76,5 millions de dollars, à compter de 2026-2027, pour soutenir des organismes de partout au Canada qui travaillent à faire progresser l'égalité des genres. Cela comprend des projets à durée limitée qui éliminent les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans la société canadienne.

Cet appel de propositions s'appuie sur le Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes de 2023, qui a soutenu environ 170 projets axés sur la promotion de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources: Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]