/R E P R I S E -- Le gouvernement fédéral marquera la Saison de la Fierté par une cérémonie du lever du drapeau et un financement visant à soutenir des communautés 2ELGBTQI+ plus sécuritaires/
Nouvelles fournies parFemmes et Égalité des genres Canada
09 juin, 2026, 06:30 ET
OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), marquera la Saison de la Fierté en participant à une cérémonie du lever du drapeau et en mettant en lumière le financement fédéral visant à répondre aux besoins en matière de sûreté et de sécurité lors des prochains festivals de la Fierté.
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Date :
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Le 9 juin 2026
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Heure :
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12 h 00 (HAE)
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Lieu :
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Les détails du lieu seront communiqués sur confirmation de la participation.
Note aux médias : Cet événement est réservé aux membres des médias qui ont une accréditation. Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 9 juin 2026 à 9 h (HAE) par courriel au: [email protected].
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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada
Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
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