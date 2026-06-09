/R E P R I S E -- Le gouvernement fédéral marquera la Saison de la Fierté par une cérémonie du lever du drapeau et un financement visant à soutenir des communautés 2ELGBTQI+ plus sécuritaires/

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), marquera la Saison de la Fierté en participant à une cérémonie du lever du drapeau et en mettant en lumière le financement fédéral visant à répondre aux besoins en matière de sûreté et de sécurité lors des prochains festivals de la Fierté.

Date : Le 9 juin 2026



Heure : 12 h 00 (HAE)



Lieu : Les détails du lieu seront communiqués sur confirmation de la participation.

Note aux médias : Cet événement est réservé aux membres des médias qui ont une accréditation. Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 9 juin 2026 à 9 h (HAE) par courriel au: [email protected].

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]