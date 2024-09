La nouvelle agence se concentrera sur le renforcement de l'innovation et des capacités industrielles dans le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication, afin d'aider le Canada à se préparer aux situations d'urgence sanitaire

OTTAWA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs pour les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que pour leur gagne-pain. Le gouvernement du Canada prend les mesures qui s'imposent afin que le pays soit mieux placé pour lutter contre les urgences sanitaires futures, notamment en bâtissant un écosystème plus robuste des sciences de la vie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont annoncé conjointement la mise sur pied de Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un nouvel organisme fédéral au sein d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui s'emploiera à protéger la population contre les pandémies futures et qui aidera le pays à atteindre ses objectifs en matière de contre-mesures médicales et en sciences de la vie.

PCSC deviendra un carrefour national de mobilisation, facilitant la coordination des efforts de l'industrie en réponse aux besoins de santé publique, tout en soutenant la croissance du secteur national des sciences de la vie. Cette nouvelle organisation comblera le fossé entre la recherche et la commercialisation. Ainsi, les Canadiens pourront accéder plus rapidement aux vaccins, aux produits thérapeutiques, aux outils de diagnostic et aux autres produits les plus efficaces, en particulier lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Lorsque l'organisme sera pleinement en fonction, il :

intégrera les processus décisionnels pour renforcer la capacité du secteur des sciences de la vie;

renforcera ses partenariats avec l'industrie, le milieu universitaire et les organismes internationaux ayant un mandat similaire au sien;

élaborera et tiendra à jour un plan d'action industriel visant à mobiliser le secteur de la recherche et l'industrie en cas d'urgence sanitaire;

soutiendra des innovations de calibre mondial qui permettront au Canada de prendre les devants à l'égard de plateformes technologiques de prochaine génération.

En établissant cet organisme, le Canada emboîte le pas à d'autres pays du G7 qui se sont dotés d'entités spécialisées en matière de préparation aux urgences sanitaires, dont la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Autorité de recherche-développement biomédicale de pointe) aux États-Unis et l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire.

Citations

« Le lancement de Préparation aux crises sanitaires Canada marque une étape déterminante pour mieux outiller le pays en vue de futures urgences de santé publique. Nous catalysons nos efforts et nos ressources pour positionner le Canada parmi les principaux intervenants dans la mise au point de contre-mesures médicales et nous dotons le pays des outils nécessaires pour protéger sa population devant les futures menaces, tout en contribuant à la mise au point de solutions à l'échelle mondiale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Ce nouvel organisme axé exclusivement sur les sciences de la vie marque un grand pas en avant dans notre approche de sécurité sanitaire. Le pays sera mieux outillé pour intervenir en cas d'urgence sanitaire, car il tirera le maximum de l'innovation canadienne et des partenariats mondiaux. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Faits en bref

Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC) travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, dont Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada .

(PCSC) travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, dont Santé et l'Agence de la santé publique du . L'organisme se concentrera sur les innovations en sciences de la vie qui permettront de faire obstacle aux menaces sanitaires, poursuivant sur la lancée des réalisations clés dans le secteur depuis 2020, y compris les investissements prévus au titre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada .

. Le nouvel organisme favorisera une approche intégrée dans l'ensemble des sphères de la découverte, de la recherche-développement, de la production et de la biofabrication. Il renforcera les réseaux et la capacité de planification à l'échelle nationale, mobilisant pleinement les capacités scientifiques et industrielles en réponse aux urgences sanitaires.

Le gouvernement fournira plus de précisions au sujet des activités et des programmes de PCSC au cours des prochains mois, au fur et à mesure que cet organisme de service spécial entrera pleinement en fonction.

La création de PCSC est le résultat de plus de deux ans de travaux d'élaboration de politiques et de concertation avec les parties prenantes.

