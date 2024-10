CHELSEA, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Les résidents de l'Outaouais auront accès à davantage d'options sécuritaires de transport actif grâce à un investissement de près de 350 000 $ du gouvernement fédéral visant à soutenir neuf projets de planification du transport actif et de sensibilisation dirigés par MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Annoncés par la députée de Pontiac Sophie Chatel, le maire de Chelsea Pierre Guénard et le maire de Cantley David Gomes, ces projets profiteront à la population de l'Outaouais en augmentant la sécurité et l'accessibilité du transport actif dans la région.

Un investissement de près de 250 000 $ permettra de mettre en œuvre l'élaboration de plans de déplacements scolaires pour neuf établissements scolaires :

Une école secondaire de la Ville de Gatineau (Polyvalente Nicolas-Gatineau)

(Polyvalente Nicolas-Gatineau) Deux écoles primaires du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

Cinq écoles primaires et une école secondaire du Centre de services scolaire des Haut-Bois-de-l'Outaouais.

L'élaboration d'un plan local de déplacement pour les municipalités de Chelsea et de Cantley ainsi que le déploiement de la campagne « À l'école à pied ou à vélo, je suis capable ! » pour les écoles du Centre de services scolaire des Haut-Bois-de-l'Outaouais et celles du territoire de La Pêche sont aussi prévus.

L'aide financière annoncée aujourd'hui servira également à organiser une campagne de sensibilisation pour faire la promotion du transport actif à vélo sur le territoire de la Ville de Gatineau et à identifier des emplacements stratégiques sur le territoire de la Ville de Gatineau pour l'installation future de stationnements pour vélos ainsi que de bornes de réparation (bicibornes). Ces projets permettront de faire un pas de plus pour répondre aux besoins actuels des cyclistes de Gatineau, tout en faisant croître la pratique du vélo à des fins de déplacements utilitaires et récréatifs.

Ces investissements contribuent à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant les activités de planification et de sensibilisation. Ces activités permettent de promouvoir les avantages du transport actif et d'accroître les possibilités pour les Canadiens et Canadiennes de l'utiliser. Il s'agit d'un grand pas vers un mode de vie plus sain et vers la création de communautés résilientes, pour un Canada mieux connecté pour nous tous.

Citations

« Les investissements stratégiques dans le transport actif favorisent des collectivités inclusives et durables. L'annonce d'aujourd'hui aidera les collectivités de la région de l'Outaouais à mettre en place des options de transport actif sécuritaires et accessibles pour permettre aux résidents d'accéder aux établissements scolaires et de se déplacer facilement dans les zones importantes de leurs collectivités à pied ou à vélo. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral et au travail de MOBI-O, Gatineau bénéficiera directement d'initiatives qui répondent aux besoins grandissant afin d'améliorer la sécurité et l'accessibilité du transport actif sur son territoire. Ces projets reflètent parfaitement notre engagement pour une mobilité durable tout en contribuant à la qualité de vie des Gatinois et Gatinoises. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Nous sommes ravis de la collaboration avec MOBI-O et du soutien financier fédéral pour le développement d'un plan local de déplacement à Chelsea. Ce projet vise à améliorer la sécurité et l'accès des résidents, en particulier des enfants, à l'école primaire et au village. Grâce à cet engagement commun, nous allons mettre en place des infrastructures adaptées et durables pour garantir des déplacements sécuritaires, tout en favorisant la mobilité active. Ce plan représente un investissement essentiel pour le bien-être de notre communauté et pour la sécurité des générations futures. »

Pierre Guénard, maire de Chelsea

« Le transport actif est primordial à Cantley et nous sommes donc très heureux de faire partie de cette initiative commune qui favorise la sécurité des déplacements de tous nos citoyens et citoyennes sur notre beau territoire. »

David Gomes, maire de Cantley

«MOBI-O est fier d'avoir obtenu ces financements, qui constituent une avancée significative pour la mobilité durable en Outaouais. Grâce à ces fonds et à nos précieux partenariats avec les municipalités et les centres de services scolaires, nous sommes en mesure de soutenir les communautés dans la mise en œuvre de solutions concrètes pour encourager la mobilité active. Ces initiatives contribueront à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes tout en renforçant l'équité, la santé et le développement durable de notre région.»

Émilie Rachiele-Tremblay, directrice générale adjointe de MOBI-O

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 348 938 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La contribution de MOBI-O s'élève pour sa part à 10 000 $ et 212 000$ proviennent d'autres contributeurs.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

