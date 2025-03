Le gouvernement fédéral investit pour prévenir et réduire l'itinérance chez les vétérans en Alberta

EDMONTON, AB, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait équipe avec The Mustard Seed et NiGiNan Housing Ventures et investit plus de 2,6 millions de dollars pour soutenir les vétérans en situation d'itinérance en Alberta.

The Mustard Seed a pour objectif de réduire le nombre de vétérans en situation d'itinérance à Calgary et à Edmonton dans le cadre du programme de défense des droits des vétérans en matière de logement et de soutien par les pairs en améliorant la stabilité du logement grâce à des suppléments au loyer, à une gestion des soins intensifs, à un service de soutien à la navigation dans les systèmes, ainsi qu'à des services individuels de soutien par les pairs. En répondant aux besoins uniques de chaque vétéran dans le cadre d'une gestion de cas dédiée et d'un processus simplifié, le programme permettra d'accroître la sécurité du logement et de fournir un soutien complet.

NiGiNan Housing Ventures reconnaît que les enseignements inspirés de la terre, les cérémonies de festin, les cercles de guérison et les cérémonies traditionnelles sont importants pour les personnes en situation d'itinérance à Edmonton. En formant un cercle de discussion bienveillant auquel participent le personnel clinique, les aînés résidents/Oskapewis et les vétérans résidents, on s'assurera que les programmes reflètent les expériences uniques des vétérans autochtones et répondent à leurs besoins grâce à des activités et à des enseignements traditionnels.

Le logement procure stabilité et sécurité, et constitue le fondement du bien-être général. Chacun a droit à un logement sûr, quelle que soit sa situation. Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr et abordable.

« Les vétérans de notre pays se sont battus pour préserver notre démocratie et nos valeurs. L'annonce d'aujourd'hui permettra de relever les défis en matière de logement auxquels sont confrontés les femmes et les hommes courageux de l'Alberta. Nous nous sommes engagés à soutenir les partenaires locaux pour lutter contre l'itinérance et apporter un soutien à nos voisins les plus vulnérables. Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr, et cet investissement nous rapproche un peu plus de cet objectif. »

Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre



« Notre gouvernement reconnaît l'importance de soutenir les personnes en situation d'itinérance en investissant dans des programmes fédéraux. Les importantes initiatives de Mustard Seed et de NiGiNan Housing Ventures permettent de fournir des ressources essentielles, un accès au logement et le soutien nécessaire pour permettre aux vétérans de l'Alberta de rebâtir leur vie avec dignité. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les vétérans aient un endroit sûr où vivre et la possibilité de prospérer dans nos communautés. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

« En travaillant aux côtés de nos formidables partenaires à Edmonton, nous pourrons aider les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à bénéficier des mesures de soutien et des services dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Les vétérans comptent sur notre soutien, et nous leur devons de les aider à trouver un logement sûr et abordable. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Il est impensable que nos vétérans qui se sont portés volontaires pour endurer les traumatismes des missions de maintien de la paix à l'étranger soient contraints de subir le traumatisme de l'itinérance chez eux, que quelqu'un qui a servi comme chauffeur ou mécanicien des véhicules de notre armée puisse finir par dormir sur la banquette arrière de son propre véhicule. Grâce au financement obtenu dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, The Mustard Seed a maintenant la possibilité de servir les vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC en Alberta. Nous sommes en mesure de chercher ceux et celles qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, de leur trouver un logement et de les mettre en contact avec divers services de soutien en matière de santé et de mieux-être qui pourraient les aider pour la vie. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous permettre de servir ceux qui nous ont servis. »

Michael Krause, superviseur du programme de défense des vétérans, The Mustard Seed

« Niginan Housing Ventures remercie le gouvernement du Canada de nous avoir donné l'occasion d'entrer en contact avec des vétérans autochtones et de leur fournir un accès direct à la culture et à des cérémonies. »

Jen Caron, gestionnaire du mieux-être et de l'engagement, NigiNan Housing Ventures



Faits en bref

Dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV), The Mustard Seed reçoit 2 453 050 $ et NiGiNan Housing Ventures reçoit 200 000 $ au titre du volet Services et mesures de soutien.

NiGiNan Housing Ventures reçoit 200 000 $ au titre du volet Services et mesures de soutien. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

