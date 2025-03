SUDBURY, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, députée de Sudbury, et Paul Lefebvre, maire de Sudbury, ont annoncé un financement fédéral de près de 28 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Sudbury.

Le financement appuiera l'amélioration du système d'assainissement de Lively/Walden, dans la Ville du Grand Sudbury. Cette amélioration permettra d'accroître la capacité des égouts sanitaires du réseau d'égout et appuiera le développement de la région, qui est actuellement limité en raison du manque de capacité du système.

Ce projet comprendra la construction de stations de relevage, l'amélioration du système de collecte linéaire, l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées de Walden et la mise hors service de l'usine de traitement des eaux usées de Lively. Une fois terminé, le projet devrait permettre la construction de 3 300 nouveaux logements dans la Ville du Grand Sudbury.

Cet investissement, effectué dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), joue un rôle crucial pour renforcer les infrastructures essentielles et construire plus rapidement un plus grand nombre de logements.

« Nous avons fait des investissements importants dans le domaine du logement, et ce soutien démontre une fois de plus notre engagement à faire en sorte que Sudbury dispose des ressources essentielles dont nous avons besoin pour construire des logements. Ce financement soutiendra directement la croissance de Sudbury, car il permettra de veiller à ce que les nouveaux lotissements disposent des infrastructures essentielles nécessaires pour construire des logements et pour élargir les possibilités de construction. Il s'agit de bâtir des collectivités fortes et durables où les familles peuvent s'épanouir. »

Viviane Lapointe, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, députée de Sudbury

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour cet investissement important de près de 28 millions de dollars dans le système d'assainissement de Lively-Walden. Ce projet crucial permettra de construire 3 300 nouveaux logements, ce qui favorisera l'augmentation tant attendue de l'offre de logements dans cette partie importante de notre ville. Des partenariats solides comme celui-ci sont essentiels pour construire une collectivité prospère et durable, et nous sommes heureux que le gouvernement du Canada soit déterminé à nous aider à moderniser nos infrastructures pour répondre à nos besoins en matière de logement. »

Paul Lefebvre, maire de la Ville du Grand Sudbury

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada .

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le . Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir du financement, les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements . Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe du FCIL.

prestation directe du FCIL. Le financement dans le cadre du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a été lancé le 7 novembre 2024, et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a été lancé le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété. Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect par le bénéficiaire de toutes les obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

