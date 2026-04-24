EAST ANGUS, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Plusieurs municipalités en Estrie bénéficieront d'un transport collectif amélioré grâce à un investissement fédéral de près de 500 000 $.

L'annonce a été faite aujourd'hui au Centre culturel d'East Angus par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Marianne Dandurand, députée de Compton--Stanstead, M. Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François et de Mme Nathalie Bresse, présidente du conseil d'administration de Transport HSF.

Le financement fédéral annoncé permettra à la MRC du Haut-Saint-François de bonifier son offre de transport collectif en se dotant de quatre nouveaux véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

L'objectif de ce projet est de renforcer les services de transport collectif dans la région et de faciliter l'accès à ces derniers en offrant des solutions de mobilité adaptées aux besoins des collectivités.

Cet investissement dans le transport en commun en milieu rural aidera à rendre les municipalités de la MRC du Haut-Saint-François plus inclusives, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des usagers de ces services en leur permettant de se déplacer plus facilement.

Citations

« En investissant dans le transport en commun, nous agissons concrètement pour lutter contre les changements climatiques tout en améliorant la qualité de vie des gens d'ici. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer aujourd'hui un investissement de près de 500 000 $ en fonds fédéraux pour permettre à la MRC du Haut-Saint-François d'acquérir quatre nouveaux véhicules adaptés. Ce projet améliorera l'accessibilité des services de transport collectif dans la région et facilitera l'accès aux services essentiels pour l'ensemble des citoyens, notamment les personnes à mobilité réduite. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« On connait les défis reliés aux déplacements dans les régions. Cet ajout de quatre véhicules à la flotte de Transport HSF va permettre de mieux couvrir notre grand territoire et offre un meilleur service à la population. »

Marianne Dandurand, députée de Compton--Stanstead

« Ce projet, nous l'attendions depuis longtemps. Nous avons été persistants, parce que derrière cet investissement, il y a des gens : des citoyens qui doivent se déplacer pour des soins, pour le travail ou simplement pour briser l'isolement. Aujourd'hui, cet appui arrive à point pour répondre concrètement à ces besoins. »

Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

« Cette subvention arrive à un moment clé, après plusieurs mois d'attente. Elle permet à Transport HSF de se projeter vers l'avenir et de déployer progressivement des services plus fiables et mieux adaptés aux besoins de la communauté du Haut‑Saint‑François. »

Isabelle Labrecque, directrice générale de Transport HSF

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 488 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et la contribution de Transport HSF s'élève à 277 000 $.

Le FSTCR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir l'achat de matériel roulant, le FSTCR finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le FSTCR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun afin de veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes .

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

Plan climatique renforcé

Carte des projets de logement et d'infrastructure

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Isabelle Labrecque, Directrice générale, Transport HSF, 514-452-5895, [email protected]