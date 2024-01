MILLBROOK, NS, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 7 millions de dollars destiné à la Première Nation Millbrook pour la construction d'un plus grand nombre de logements abordables.

Cette annonce a été faite par Darren Fisher, député fédéral de Darthmouth-Cole Harbour et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Bob Gloade, chef de la Première Nation Millbrook.

Les fonds aideront la Première Nation Millbrook à construire 34 logements abordables.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

4,3 millions de dollars du gouvernement fédéral;

2,9 millions de dollars de la Première Nation Millbrook et d'autres sources de financement.

Cet ensemble bénéficie de l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative pour la construction rapide de logements (ICRL). L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars, somme qui vient en aide aux personnes les plus démunies. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 200 autres logements abordables partout au pays. De plus, un tiers des investissements seront affectés à des ensembles de logements destinés aux Autochtones.

Citations :

« Cette initiative va au-delà de la construction de logements; elle vise à assurer un avenir meilleur à notre population et à contribuer au bien-être de notre communauté. Je suis reconnaissant de cet effort de collaboration. Non seulement il comblera le manque de logements, mais il créera des possibilités d'emploi locales dans le secteur de l'habitation. Il s'agit là d'une mesure positive prise pour mettre fin à la crise du logement qui touche plusieurs communautés. La nôtre n'y fait pas exception. J'ai hâte de voir les effets transformateurs que cette initiative aura sur la vie de nos résidents. » - Chef Bob Gloade, Première Nation Millbrook

« L'annonce d'aujourd'hui ne porte pas sur les montants et les logements, mais sur l'assurance que 34 familles auront un logement sûr et abordable où vivre et s'épanouir. Notre gouvernement appuie l'aménagement de logements neufs avec la Première Nation Millbrook. Ces travaux amélioreront la qualité de vie de familles qui éprouvent des besoins impérieux en matière de logement et créeront de bons emplois par le fait même. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous bâtissons et renforçons des collectivités partout en Nouvelle-Écosse. » - Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth-Cole Harbour et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, les engagements du gouvernement fédéral s'élevaient à plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la construction de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Les fonds supplémentaires destinés à la troisième phase de l'ICRL seront répartis en deux volets : 1 milliard de dollars pour le volet des projets et 500 millions de dollars pour le volet des villes.

l'ICRL Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL ) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logements ( SCHL ).

SCHL L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour aider à offrir des logements aux personnes dans le besoin.

dans l'ICRL Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l' Initiative pour la création rapide de logements a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

Le nombre total de logements créés grâce au soutien des trois phases de l'Initiative pour la création rapide de logements devrait atteindre plus de 15 500.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

