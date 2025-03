MEMRAMCOOK, NB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Dominic LeBlanc et le maire Maxime Bourgeois ont annoncé un investissement fédéral de plus de 10,1 millions de dollars pour un nouveau centre récréatif communautaire et le développement des infrastructures d'approvisionnement en eau à Memramcook.

Un investissement fédéral de 6 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs soutiendra la construction d'un centre récréatif communautaire inclusif et accessible dans le village rural de Memramcook. L'installation sera entre autres destinée aux groupes vulnérables, notamment les jeunes à risque, les nouveaux arrivants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles à faible revenu. Le recours à des méthodes de construction durables dans le cadre du projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser de l'énergie. Le nouveau centre communautaire visera à promouvoir l'inclusion sociale, le mieux-être et l'égalité d'accès pour tous, en plus de contribuer à la résilience climatique de la collectivité.

En plus d'allouer un financement au nouveau centre communautaire, le gouvernement fédéral soutiendra également la croissance du secteur résidentiel de Memramcook grâce à un investissement de 4,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Ce financement servira à étendre le réseau d'aqueduc de la collectivité. On installera environ 6,4 km de conduites principales afin d'accroître l'approvisionnement en eau potable pour 132 maisons existantes et 36 terrains vacants, ce qui facilitera la création de 12 nouveaux lotissements potentiels.

Ces projets profiteront aux résidents en favorisant l'inclusion sociale, la durabilité, le développement communautaire et l'accès à l'eau potable.

« Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à s'attaquer à la crise du logement et à favoriser la création de collectivités durables, dynamiques et prospères. Le nouveau centre communautaire offrira un espace accueillant où tout le monde pourra se réunir et tisser des liens, en proposant des installations inclusives qui serviront à tous les membres de la communauté, alors que l'expansion de l'infrastructure locale d'approvisionnement en eau permettra de construire de futurs logements pour la population de Memramcook, qui connaît une croissance rapide. »

L'honorable Dominic LeBlanc, Ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et Président du Conseil privé du Roi pour le Canada

« Ces contributions majeures représentent une étape déterminante dans la concrétisation de la vision à long terme de notre municipalité. La réalisation d'un centre récréatif moderne, inclusif et polyvalent offrira un lieu de rassemblement dynamique pour des d'échanges communautaires, où les gens de tous âges pourront tisser des liens précieux. L'expansion du réseau d'eau potable aidera non seulement à répondre aux besoins actuels, mais favorisera également le développement durable à long terme de notre communauté. Nous sommes très reconnaissants pour ce financement crucial qui permettra d'assurer l'accessibilité de services vitaux à nos résidents. Ces projets d'envergure incarnent notre engagement envers le bien-être et l'épanouissement de la population de Memramcook. »

Maxime O. Bourgeois, maire du Village de Memramcook

Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Le gouvernement fédéral investit 6 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada. Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants :

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements;



Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété;



Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

