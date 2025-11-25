AMHERST, NS, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Après un investissement de 50 000 $ du gouvernement fédéral pour mener une étude de faisabilité, Amherst fait un pas de plus vers l'instauration de services de transport en commun.

Durant l'étude, on examinera les besoins de la collectivité en matière de transport en commun, les tracés potentiels et l'emplacement des arrêts, la gestion des tarifs et les stratégies de mise en œuvre proposées pour établir un système de transport en commun propre à la Ville d'Amherst.

Le gouvernement fédéral investit dans l'amélioration de l'accès à des services de transport en commun efficaces et fiables, qui contribuent à la santé et au dynamisme des collectivités.

« Les collectivités comme Amherst prospèrent lorsque tout le monde a accès à un transport en commun abordable. Cette étude permettra de veiller à ce que les futurs services de transport en commun à Amherst soient conçus pour répondre aux besoins des membres de la communauté. »

Alana Hirtle, députée de Cumberland-Colchester

« L'une des initiatives stratégiques du conseil municipal d'Amherst consiste à étudier la faisabilité d'un système de transport en commun. Grâce à cet investissement de 50 000 dollars du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural, nous sommes en mesure de financer intégralement une étude qui nous aidera à trouver la meilleure approche pour ce projet potentiellement transformateur. Disposer d'un système de transport en commun local permettrait d'offrir des options de transport sûres, fiables et inclusives, ce qui contribuerait à réduire les obstacles et à améliorer l'équité, deux des principales priorités du conseil municipal. Nous sommes profondément reconnaissants de cet important soutien fédéral et enthousiasmés par les possibilités qui en découlent pour l'avenir d'Amherst. »

Rob Small, maire de la Ville d'Amherst

Le gouvernement fédéral investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport en commun à itinéraire fixe, le transport en commun à itinéraire variable, le transport en commun à la demande, les navettes communautaires et la mobilité-service. En plus de soutenir le matériel roulant, le FSTCMR a financé des infrastructures fixes qui améliorent l'accès au transport en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

