SARNIA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral et la Ville de Sarnia investissent plus de 29,5 millions de dollars dans la reconstruction du système de collecte des eaux usées afin d'accroître la sécurité et la résilience.

Cet investisement a été annoncé par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Mike Bradley, maire de la Ville de Sarnia.

La Ville de Sarnia entreprend un important projet d'infrastructure pour faire face au risque accru d'inondation de sous-sols et de débordement d'égouts en raison des tempêtes plus fréquentes et plus intenses. Ces travaux d'amélioration consisteront à remplacer les égouts unitaires par des égouts pluviaux et sanitaires séparés, à améliorer le système de collecte des eaux usées, à remplacer la conduite d'eau principale, ainsi qu'à repaver entièrement les trottoirs et les routes. Ce projet permettra de réduire les pertes économiques et de protéger la communauté contre d'éventuelles perturbations attribuables aux inondations.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

« Investir dans des projets d'infrastructure, comme le projet d'amélioration du réseau d'égout de Sarnia, ne permet pas seulement de réparer des conduites, mais aussi de protéger les habitations, de renforcer les communautés et de veiller à ce que nous soyons prêts à relever les défis à venir. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Recevoir un tel soutien pour la séparation des égouts unitaires nous aidera grandement à mettre en place un système de traitement des eaux usées plus résilient qui atténuera les effets négatifs des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations de sous-sols. Des projets comme celui-ci constituent un élément clé de notre plan d'action pour le climat et permettent d'atténuer les inondations dans notre communauté, en plus d'accroître la capacité des égouts sanitaires pour les nouveaux lotissements. »

David Jackson, directeur général, ingénierie et opérations, Ville de Sarnia

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 11,990,000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et La ville de Sarnia contribue 17,985,000 $.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,35 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 80 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens..

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.



