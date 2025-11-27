OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des infrastructures a publié aujourd'hui la première Évaluation nationale des infrastructures du Canada (Rapport 1 de l'ENI), Bâtir les fondations de demain : Évaluer l'infrastructure favorisant le logement au Canada.

Alors que les collectivités du pays font face à la croissance démographique, aux changements climatiques et à une crise persistante du logement, la nécessité de disposer d'infrastructures bien planifiées et résilientes n'a jamais été aussi évidente.

À l'aide de données et de preuves, ce rapport rassemble, pour la première fois, les projections démographiques, l'état des actifs et les considérations climatiques afin de mieux comprendre la capacité et la résilience des systèmes d'infrastructure du Canada.

Ce premier rapport de l'ENI montre clairement que nous ne pouvons pas construire davantage de logements sans les infrastructures essentielles qui les soutiennent - notamment les systèmes en eau et eaux usées, la gestion des déchets, les transports en commun et les transports actifs - et que le renforcement de la résilience de ces systèmes est essentiel pour soutenir des collectivités saines où il fait bon vivre.

À la suite d'une vaste initiative de mobilisation avec des experts et des groupes d'intérêt partout au Canada, le rapport 1 de l'ENI reflète des perspectives diverses et des réalités régionales, créant ainsi une base pour une planification des infrastructures à long terme plus intégrée et fondée sur des données probantes.

Dans son rapport, le Conseil souligne les principales pressions - telles que le vieillissement des actifs, les risques climatiques, les charges réglementaires, les contraintes fiscales et les pénuries de main-d'œuvre - et identifie les possibilités d'utiliser plus intelligemment les systèmes existants, de renforcer la coordination entre les secteurs et de planifier l'avenir en mettant l'accent les données et la résilience dès le départ.

Pour répondre à la demande de logements et d'infrastructures du Canada au cours des 25 prochaines années, il faudra transformer la façon dont les infrastructures sont planifiées, entretenues, financées et mises en place dans l'ensemble du pays. Ce rapport est destiné à servir de ressource aux gouvernements et aux propriétaires, opérateurs et investisseurs dans le domaine des infrastructures, afin de soutenir une planification et une prise de décisions stratégiques et éclairées en matière d'infrastructures.

Dans ce rapport, le Conseil établit les bases qui permettront au Canada d'adopter une approche plus stratégique, mieux coordonnée et plus prospective des systèmes d'infrastructure.

« Fondée sur des données, des recherches et des observations provenant de tous les secteurs et régions du Canada, cette première ENI met en évidence à la fois l'ampleur des principaux défis du Canada en matière d'infrastructures et les possibilités qui s'offrent au pays. C'est un appel à reconsidérer la façon dont nous planifions, gérons, investissons et construisons des systèmes plus intelligents et plus résilients. Cette ENI est censée être la première d'une longue série, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre la conversation sur la manière de garantir que nous préparons l'avenir que nous voulons ».

- Jennifer Angel, présidente du Conseil canadien des infrastructures

« La publication de l'ENI marque une première étape importante pour doter les décideurs des preuves, des données, des idées et des outils nécessaires pour planifier et mettre en place des infrastructures favorisant le logement de manière plus stratégique. Notre objectif était de rassembler tous les intervenants concernés, des décideurs politiques aux opérateurs d'infrastructures, autour d'une base commune sur laquelle nous pouvons continuer à bâtir ».

- Peter Weltman, vice-président du Conseil canadien des infrastructures

Le Conseil canadien des infrastructures est un organisme consultatif d'experts, lancé le 3 décembre 2024, pour réaliser la première ENI du Canada.

Le Conseil a largement mobilisé des experts et des intervenants pour orienter le développement de l'ENI, y compris au sein de l'industrie, des universités, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales et locales, ainsi que des organisations autochtones et communautaires. Lisez le rapport Ce que nous avons entendu pour un résumé des idées clés.

