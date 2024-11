CLARENVILLE, NL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Un nouvel autobus accessible aux fauteuils roulants sera mis en circulation dans la région de Clarenville grâce à un investissement de 260 000 $ du gouvernement fédéral et de la Ville de Clarenville.

Cet investissement a été annoncé par le député Churence Rogers et le maire John Pickett.

Le nouvel autobus sera exploité par Clarenville Region Extended Seniors Transportation (CREST) et servira à fournir un service de transport à la demande et à faible coût aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

L'autobus devrait être mis en circulation au début de l'année 2025.

« Random Age-Friendly Communities et la Ville de Clarenville ont travaillé fort pour offrir un service de transport en commun accessible dans le cadre de leur programme CREST. Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives communautaires, comme celle de CREST, qui améliorent le transport en commun et l'accessibilité en milieu rural partout au pays. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre ville et Random Age-Friendly Communities sont très heureux de l'annonce du financement pour l'achat d'un nouvel autobus accessible aux fauteuils roulants. Cela signifie que nos résidents âgés de plus de 60 ans et les personnes en fauteuil roulant âgées de plus de 25 ans continueront à bénéficier de services de transport au besoin. »

John Pickett, maire de Clarenville

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 208 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et la contribution de la ville de Clarenville s'élève à 52 000 $.

s'élève à 52 000 $. Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules, y compris les véhicules à zéro émission.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des Projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

