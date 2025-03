MAHONE BAY, NS, le 6 mars 2025 /CNW/ - Un prolongement de 450 mètres d'un sentier de transport actif et des mesures de protection du littoral seront réalisés le long de la baie de Mahone grâce à un investissement de plus de 1,4 million de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de Mahone Bay.

Ce nouveau tronçon du sentier de transport actif du littoral de la rue Edgewater permettra d'ajouter 450 mètres de sentier public et accessible le long du port de Mahone Bay. Le projet comprendra un remblai aménagé et des enrochements pour protéger le littoral contre l'érosion. En plus de créer des liaisons pour les utilisateurs des transports actifs, le sentier offrira une nouvelle expérience du littoral, à l'abri des menaces liées à l'élévation du niveau de la mer et aux ondes de tempête.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir la protection de la rue Edgewater et l'aménagement du sentier au cœur de Mahone Bay. Ce sont des investissements comme ceux-ci qui permettent à nos collectivités de disposer de beaux endroits où les gens peuvent se promener et s'amuser, et qui les protègent des menaces liées aux phénomènes météorologiques extrêmes. »

Lena Metlege Diab, députée d'Halifax-Ouest

« Ce financement pour le transport actif contribuera de manière significative au réaménagement de la rue Edgewater, le littoral de Mahone Bay. Notre ville a l'avantage de compter de nombreux sentiers de randonnée. L'ajout de ce sentier accessible le long de la rue Edgewater nous permettra d'augmenter les possibilités de transport actif pour tous les résidents et les visiteurs. Ce projet sera bénéfique pour la ville, les collectivités voisines et le tourisme, et nous aidera à mettre en valeur notre magnifique littoral. »

Suzanne Lohnes-Croft, mairesse de Mahone Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 893 522 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Ville de Mahone Bay fait une contribution de 595 682 $.

Pour appuyer la Stratégie nationale de transport actif du Canada , on a lancé le Fonds pour le transport actif en 2021 afin de fournir 400 millions de dollars pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, on a lancé le Fonds pour le transport actif en 2021 afin de fournir 400 millions de dollars pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Un nouvel appel de projets dans le cadre du FTA a été lancé le 16 décembre 2024 aux termes du FTCC. Les demandes des candidats autochtones et des candidats situés dans les territoires sont actuellement acceptées jusqu'au 9 avril 2025 . Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités . Récemment, le gouvernement fédéral a également lancé son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Il s'agit d'une page Web qui rassemble des ressources liées au transport actif, telles que des données, des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets situés partout au Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dylan Heide, Directeur général, Ville de Mahone Bay, [email protected]