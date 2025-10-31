DEBERT, NS, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Un nouveau centre dédié à la culture mi'kmaw sera construit grâce à un investissement de 20 millions de dollars du gouvernement fédéral et du Centre culturel Mi'kmawey Debert.

Cet investissement a été annoncé par Alana Hirtle, députée de Cumberland-Colchester, et Tim Bernard, directeur général du Centre culturel Mi'kmawey Debert.

Le Centre culturel Mi'kmawey Debert offrira des programmes éducatifs communautaires et publics, notamment des ateliers, des séances de formation linguistique et de narration, ainsi que des expériences d'apprentissage axées sur la terre qui permettront de transmettre le savoir-faire et la vision du monde des Mi'kmaq, en plus d'offrir des espaces de guérison aux survivants et à leurs descendants dans une région où les Mi'kmaq vivent depuis plus de 11 000 ans. Le centre, qui sera situé en face du sentier d'interprétation Mi'kmawey Debert, sera construit selon une norme carbone nette zéro. Les caratéristiques de résilience climatique du bâtiment comprennent l'orientation pour l'exposition solaire, l'orientation par rapport aux vents dominants, le drainage du site et l'ombrage naturel en été et en hiver. Le centre devrait attirer plus de 67 000 visiteurs par année.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier de faire équipe avec le Centre culturel Mi'kmawey Debert pour concrétiser ce projet de nouveau bâtiment très prometteur. Une fois terminé, le centre offrira un espace de guérison aux survivants et constituera un lieu où partager les histoires et la culture des Mi'kmaq avec des visiteurs venus de tout le pays et du monde entier. »

Alana Hirtle, députée de Cumberland-Colchester

« Le projet ne consiste pas seulement à construire un centre, il consiste également à créer un lieu où le peuple mi'kmaq peut partager ses histoires, sa langue et son savoir avec la population. Le Centre culturel Mi'kmawey Debert sera un endroit où apprendre, guérir et renouer avec la terre ainsi qu'avec la riche histoire que nous portons ici depuis des milliers d'années. »

Tim Bernard, directeur général du Centre culturel Mi'kmawey Debert

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution du Centre culturel Mi'kmawey Debert s'élève à 10,2 millions de dollars.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine . Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ross Nervig, Agent de communications, Centre culturel Mi'kmawey Debert, 902-305-4039, [email protected]