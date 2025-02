WHITEHORSE, YT, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Un nouveau bâtiment sera prochainement construit pour Biathlon Yukon grâce à un investissement conjoint de plus de 2,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial.

Dr Brendan Hanley, député du parlement du Yukon et l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, ont fait l'annonce de ce projet.

Le nouveau bâtiment de Biathlon Yukon, à Whitehorse, remplacera les installations existantes, qui ont dépassé leur cycle de vie. Le nouvel espace permettra de répondre à l'intérêt croissant pour ce sport et sera utilisé pour des événements à venir, entre autres les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2026. La nouvelle installation sera plus accessible et comprendra des espaces plus vastes ainsi que de meilleurs systèmes d'eau et de chauffage. Le bâtiment sera également doté de meilleures voies d'accès et d'un stationnement qui correspond mieux aux besoins. Avec des caractéristiques améliorées et une durée de vie renouvelée, le nouveau bâtiment offrira à la communauté un espace récréatif sain et plus accueillant pour de nombreuses années.

Biathlon Yukon est une société à but non lucratif dirigée par des bénévoles qui promeut et développe le sport du biathlon au Yukon depuis 1985. Le nouveau bâtiment sera géré par l'organisme à but non lucratif, et il offrira à ses athlètes un espace non commercial axé sur la communauté.

Citations

« Soutenir nos partenaires du Yukon grâce à un financement pour une nouvelle installation récréative aidera la collectivité à construire un espace durable à long terme pour ses activités et ses événements. Le nouveau bâtiment de Biathlon Yukon permettra d'offrir un meilleur service aux résidents et aux visiteurs de Whitehorse pendant de nombreuses années, notamment en contribuant à soutenir les prochains Jeux d'hiver de l'Arctique, en 2026. »

Brendan Hanley, député du Yukon

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son partenariat continu et ses investissements dans la santé et le bien-être des Yukonnais. Le sport a le remarquable pouvoir de rassembler les communautés, d'inspirer l'excellence et d'inculquer des compétences qui durent toute la vie. Cette nouvelle installation permettra non seulement de soutenir nos athlètes actuels et de leur permettre de s'épanouir, mais aussi de créer un espace inclusif et accueillant pour les nouveaux arrivants, afin qu'ils découvrent et adoptent ce sport. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« Après des années de discussion, et du travail acharné de nombreuses personnes et de différents organismes et gouvernements, notre organisation Biathlon Yukon est heureuse de franchir une étape importante vers la construction d'un nouvel immeuble à notre emplacement de Grey Mountain. Il est également gratifiant de savoir qu'après 40 ans de développement du sport du biathlon au Yukon, nous aurons bientôt un bâtiment qui reflète les efforts et le dévouement de nos athlètes et de nos entraîneurs. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à en arriver là. »

Bill Curtis, président de Biathlon Yukon

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 210 539 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Yukon s'élève à 736 846 $.

. La contribution du gouvernement de s'élève à 736 846 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 20 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totale de plus de 144 millions de dollars et une contribution totale du Yukon de près de 40 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le , pour une contribution fédérale totale de plus de 144 millions de dollars et une contribution totale du de près de 40 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

