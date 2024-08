MARY'S HARBOUR, NL, le 21 août 2024 /CNW/ - Un nouveau centre communautaire carboneutre sera construit à Mary's Harbour grâce à un investissement de plus de 24 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cela a été annoncé aujourd'hui par la secrétaire parlementaire Yvonne Jones, le PDG de Nunacor Andy Turnbull, le maire Alton Rumbolt et le président du Conseil communautaire du NunatuKavut Todd Russell.

Le nouveau bâtiment de plus de 10 000 pieds carrés comprendra une aire de réception, un centre d'information touristique du NunatuKavut, un espace culturel où l'on installera des panneaux d'interprétation sur l'histoire et la culture des Inuits du NunatuKavut du sud et du centre du Labrador, ainsi que des bureaux et un centre d'apprentissage sur les énergies renouvelables. Le centre comprendra également des salles de réunion communautaires.

L'installation sera principalement alimentée par une source d'énergie solaire et sera conçue de manière à ce qu'elle soit accessible à tous.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans ce projet, grâce auquel on s'assure que la population du NunatuKavut a accès à des lieux où se rassembler, socialiser et apprendre. Le centre sera axé sur l'histoire, la culture et l'environnement. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de créer, dans le secteur sud, un centre communautaire qui offrira aux résidents et aux touristes un lieu public où ils pourront assister à des événements communautaires et découvrir l'histoire et la culture du NunatuKavut. »

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord), et députée du Labrador, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de construire un bâtiment durable et à la fine pointe de la technologie où l'on offrira des services cruciaux et répondra aux divers besoins de la région. Le bâtiment aura une faible empreinte environnementale et offrira d'énormes avantages économiques et sociaux. Notre approche novatrice en matière de conception favorisera l'inclusion de tous, de même que la résilience et les possibilités de croissance face aux changements climatiques. De plus, le centre abritera des entreprises et des services de Nunacor, tels que le NunatuKavut Business Centre, NDC Fisheries et NunatuKavut Energy. »

Andy Turnbull, PDG de Nunacor

« Au nom du Conseil communautaire du NunatuKavut, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour la généreuse contribution qu'il nous a accordée dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Je remercie également Nunacor, le groupe chargé du développement des affaires, qui a travaillé avec tant de diligence pour que ce projet aboutisse à cette annonce importante. C'est un jour important pour les Inuits du NunatuKavut et nos communautés. La construction de ce bâtiment constitue un pas de plus vers l'atteinte de nos objectifs communs en matière de réconciliation avec les Autochtones. Pour cette raison, je dis nakummek à toutes les parties concernées. »

« Le bâtiment de Mary's Harbour sera un lieu où tout le monde sera le bienvenu et pourra découvrir la culture inuite du NunatuKavut, de même que l'histoire et les traditions de notre peuple. Cela comprend le traité de 1765 entre les Britanniques et les Inuits, notre lien de longue date avec la pêche, et bien plus encore. La construction de ce bâtiment carboneutre cadre avec nos priorités en matière de souveraineté énergétique au NunatuKavut. Je me réjouis également du fait qu'il abritera un centre d'apprentissage sur les énergies renouvelables. Tous seront les bienvenus : les jeunes, les aînés, les résidents, les visiteurs, les Autochtones et les non-Autochtones. Le centre sera inclusif et accessible à tout le monde. »

Todd Russell, président du Conseil communautaire du NunatuKavut

Le gouvernement fédéral investit 24 455 680 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Nunacor est l'entité du NunatuKavut chargée du développement économique. Elle a été créée dans le but principal de développer des possibilités d'affaires au nom du NunatuKavut afin de réinvestir dans les communautés du NunatuKavut. Nunacor travaille en étroite collaboration avec le Conseil communautaire du NunatuKavut et les membres du NunatuKavut afin de veiller à ce que ces derniers soient informés et consultés concernant l'ensemble des possibilités d'affaires.

