HAMILTON, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 97 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 8 669 logements abordables dans les régions de Hamilton, de Halton et de Niagara. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Chad Collins, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, et Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse.

L'annonce a eu lieu au 106 rue Bay Nord. Cet ensemble résidentiel a reçu plus de 5 millions de dollars pour la construction de 55 nouveaux logements et sera exploité par CityHousing Hamilton. L'immeuble comprendra des logements individuels et familiaux destinés principalement aux femmes et à leurs enfants. La construction du projet est en cours et devrait s'achever à la fin de l'année 2024.

Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les personnes ayant des besoins de logement et à faciliter la vie des Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Hamilton, à Halton, dans la région de Niagara et partout au Canada. L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de la façon dont nous créons des solutions concrètes pour offrir aux Canadiens les logements abordables qu'ils méritent. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 270 nouveaux logements et à la réparation de 8,399 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble

résidentiel Région/ville Financement

($) Logements Twenty Valley Terrace Lincoln 24 002 791 59 Victoria Park Community

Homes Inc. Repairs Hamilton et région 20 000 000 2000 Refuge Thorold 16 400 000 2983 Refuge Hamilton 8 417 377 60 Réparations dans la région de Halton Halton 7 000 000 2210 Réparations pour Hamilton East Kiwanis

Non-Profit Homes Inc. Hamilton 6 500 000 650 106 rue Bay Nord Hamilton 5 025 000 55 110, promenade Stoneybrook Hamilton 2 293 718 60 Refuge Niagara Falls 1 892 000 20 16 rue Steven Hamilton 1 700 000 17 154 rue Bronte Milton 900 000 0 Battlefield Apartments Niagara Falls 841 908 30 New CAP Refuge Hamilton 795 829 25 Réparations pour 2222 Lakeshore Oakville 658 667 339 35 Oakdale Avenue St. Catharines 581 436 4 Refuge Milton 492 900 22 Réparation d'ascenseurs pour le 1160 Dorval Oakville 195 092 135 Total 97 696 718 8 669

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

