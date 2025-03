OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 245 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour aider à construire et réparer 5 364 logements dans cinq ensembles résidentiels à Ottawa.

Ces projets sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et visent à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement pour différentes collectivités, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables d'Ottawa.

L'annonce a été faite au 280, rue Rochester, un immeuble de 241 logements pour personnes âgées faisant partie du portefeuille de réparations de la LCO. Le projet comprend la modernisation de systèmes essentiels et de caractéristiques de sécurité, ainsi que l'amélioration du site afin de rehausser la qualité de vie des résidents.

La LCO a reçu 13,3 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour aider à réparer 3 722 logements de son portefeuille.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend aussi ce qui suit :

110 000 000 $ en prêts dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) à l'ensemble Zibi District Block 204 , situé au 300 Mìwàte Private, ce qui aidera à créer 244 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité.

à l'ensemble Zibi District Block 204 situé au 300 Mìwàte Private, ce qui aidera à créer 244 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité. 65 000 000 $ en prêts dans le cadre du PPCA pour la conversion du 360, avenue Laurier Ouest, ce qui aidera à créer 139 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité.

pour la conversion du 360, avenue Laurier Ouest, ce qui aidera à créer 139 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité. 49 000 000 $ en prêts dans le cadre du PPCA à l'ensemble Richmond & Island Park , situé au 70 chemin Richmond , ce qui aidera à créer 103 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité.

à l'ensemble Richmond & Island Park ce qui aidera à créer 103 logements locatifs avec des conditions d'abordabilité et d'accessibilité. 8 580 000 $ en contributions à l'ensemble résidentiel situé au 1010, rue Somerset , par l'entremise de l'Initiative des terrains fédéraux, pour soutenir la création de 1 156 logements.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Ottawa, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin. Du coup, nous contribuons au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des logements sûrs, abordables, accessibles et solidaires sont une priorité pour notre communauté. Je suis ravi que le gouvernement canadien fournisse un financement essentiel pour la construction et la réparation de 5 000 logements dans la région d'Ottawa-Centre. Nous restons déterminés à construire davantage de logements dans notre communauté.» - Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Chaque investissement dans le logement est un investissement dans la réduction et la prévention de l'itinérance. Nous apprécions l'investissement du gouvernement fédéral pour soutenir la réparation et la revitalisation de 3 722 logements dans le portefeuille de LCO à Ottawa. Ce financement est une étape cruciale dans nos efforts continus pour fournir des logements abordables sûrs et de haute qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Il nous permettra d'améliorer les conditions de vie des locataires et les infrastructures clés. Tout le monde mérite d'avoir un endroit où se sentir chez soi et cette collaboration avec nos partenaires fédéraux dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement montre comment le fait de travailler ensemble permet de préserver les logements abordables dont on a tant besoin. » - Stéphane Giguère, président-directeur général de Logement communautaire d'Ottawa

Faits en bref :

Cette annonce fait suite à celle qui a été faite le 26 janvier par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au sujet d'un financement de plus de 2,1 milliards de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 22 417 logements dans différentes municipalités de l' Ontario . Les projets susmentionnés ont été présentés dans cette annonce, à l'exception du portefeuille de réparations de la Société de logement communautaire d' Ottawa (LCO). La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,65 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 53 000 logements locatifs. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032. L'Initiative des terrains fédéraux (ITF) est un fonds de plus de 318 millions de dollars qui appuie la cession ou la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada , Services publics et Approvisionnement Canada et la Société immobilière du Canada .





Renseignements supplémentaires :

