OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le taux de prêts hypothécaires en souffrance au Canada est passé de 0,17 % au quatrième trimestre de 2023 à 0,21 % au quatrième trimestre de 2024, selon le plus récent Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

L'augmentation est attribuable à la hausse des prêts en souffrance en Ontario et en Colombie-Britannique, qui s'est poursuivie au premier trimestre de 2025 selon des données récentes d'Equifax Canada (en anglais seulement). Ces observations sont d'ailleurs conformes aux prévisions de Mathieu Laberge, économiste en chef de la SCHL, dans son article de novembre 2024 sur le marché hypothécaire.

La SCHL surveille de près cette tendance, ainsi que d'autres indicateurs et tendances du marché hypothécaire résidentiel.

