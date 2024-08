TORONTO, le 2 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 105 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 5 235 logements abordables à Toronto. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable.

L'annonce a été faite par l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough-Rouge Park, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'annonce a eu lieu sur le site de la Gower Park Place. Cet ensemble résidentiel compte 164 appartements et est situé au 10, rue Gower, dans le secteur East York. L'immeuble est exploité par la société Vincent Paul Family Homes et offre des logements abordables aux familles à faible revenu, aux personnes âgées, aux personnes seules, aux personnes handicapées et à d'autres personnes dans le besoin.

Durant l'évènement, le ministre Anandasangaree a aussi annoncé un financement de 30 millions de dollars destiné au Conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada pour la réparation de 3 000 logements dans l'ensemble du pays.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons bien entendu les habitants de Toronto : il faut construire de bons logements rapidement, et c'est exactement ce que nous nous efforçons de faire. L'annonce d'aujourd'hui signifie la création de plus de 5 000 logements abordables dans notre formidable ville, c'est-à-dire des logements pour les étudiants, les familles et toute la population canadienne qui travaille dur. Nous continuerons à faire preuve d'ambition et à poursuivre nos efforts pour construire davantage de logements abordables. » - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough--Rouge Park

« Pour relever les défis en matière de productivité et d'équité, il n'y a pas de question plus importante à l'heure actuelle pour cette ville et ce pays que celle de l'abordabilité du logement. » - Nathaniel Erskine-Smith, député fédéral de Beaches-East York

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la construction de 206 logements et à la réparation de 5 029 logements à Toronto .

. Le gouvernement fédéral a également annoncé aujourd'hui un financement fédéral destiné au Conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada pour la réparation de 3 000 logements dans l'ensemble du pays.

direction de l'Armée du Salut au pour la réparation de 3 000 logements dans l'ensemble du pays. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi de 1 milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars dans le cadre de la SNL pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable à Toronto

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements Sionito, 591 Finch Avenue Toronto 52 181 634 158 Réparations de logements du portefeuille de la Ville de Toronto Toronto 18 470 000 1 847 WoodGreen, Modernisation et rénovation du portfolio de logements communautaires Toronto 7 500 000 750 Maisons d'hébergement Toronto 9 551 295 35 St. Clare's, Réparations et travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique Toronto 4 910 000 491 685 Queen Street E., Revitalisation Toronto 3 456 303 26 Larry Sefton Housing Co-operative, 10, croissant Alford, Réparation des immobilisations et améliorations d'accessibilité aux logements Toronto 2 983 412 63 Wigwamen Incorporated Toronto 1 434 000 14 Gabriel Dumont Non-Profit Homes Inc. (Grand Toronto) Toronto 943 567 80 River House Toronto 800 000 8 Community Living Toronto - Sibley Parkview Toronto 525 000 21 Normandy Apartment, rue Gerrard Est Toronto 500 000 20 33 Hahn, Remplacement des fenêtres et des portes Toronto 455 659 135 Vincent Paul Family Homes Corporation Toronto 405 029 164 Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing Inc. Toronto 332 498 221 212 Epsom Downs, Réparations Toronto 285 412 8 Sojourn House, 101, rue Ontario Toronto 250 060 110 2155 Lawrence, Réparations Toronto 209 378 243 39 Winona, Rénovations Toronto 200 066 225 Matthew House : maison d'hébergement pour jeunes réfugiés Toronto 162 195 9 Casa Del Zotto Toronto 150 000 202 Phoenix Place, Parkdale United Church Foundation, Réparations liées à la sécurité des personnes Toronto 144 480 146 Caboto Terrace Toronto 120 819 259 Total 105 970 807 5 235

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

