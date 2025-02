WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 240 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire, réparer et renouveler 3 765 logements dans 105 ensembles résidentiels de différentes municipalités du Manitoba.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par l'honorable Terry Duguid, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre des Sports et député fédéral de Winnipeg-Sud, au Manitoba, et le chef David Crate, Nation crie de Fisher River.

L'annonce a été faite à Rubin Block, sur l'avenue Morley, à Winnipeg, qui fait l'objet d'une partie du financement annoncé aujourd'hui. Cet immeuble historique avait été laissé vacant en raison d'un incendie. Le gouvernement fédéral a investi 9,1 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable et de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones afin d'aider la Nation crie de Fisher River à réaménager l'immeuble en 13 logements de transition pour les familles dans le besoin. Les travaux de réaménagement ont commencé en octobre 2024 et devraient être achevés en mai 2026.

Les ensembles résidentiels visés par l'annonce d'aujourd'hui sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement. Ils visent à répondre aux besoins dans tout le continuum du logement pour différentes collectivités, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables du Manitoba.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

113 958 615 $ en contributions et en prêts par l'entremise du Fonds pour le logement abordable - cette somme aidera à créer 396 logements et à réparer 1 667 logements dans 69 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à créer 396 logements et à réparer 1 667 logements dans 69 ensembles résidentiels; 11 252 802 $ en contributions et en prêts par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable - cette somme aidera à créer 240 logements dans deux ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à créer 240 logements dans deux ensembles résidentiels; 26 275 000 $ en prêt par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements - cette somme aidera à créer 125 logements locatifs assortis de conditions d'abordabilité dans un ensemble résidentiel;

- cette somme aidera à créer 125 logements locatifs assortis de conditions d'abordabilité dans un ensemble résidentiel; 4 243 076 $ en prêts et en contributions par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts - cette somme aidera à soutenir les activités préalables à l'aménagement et les activités de rénovation de 427 logements dans 10 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à soutenir les activités préalables à l'aménagement et les activités de rénovation de 427 logements dans 10 ensembles résidentiels; 75 782 469 $ en contributions par l'entremise de l' Initiative pour la création rapide de logements - cette somme aidera à créer 202 logements et à réparer 74 logements dans 20 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à créer 202 logements et à réparer 74 logements dans 20 ensembles résidentiels; 4 054 675 $ par l'entremise du Fonds pour accélérer la construction de logements - cette somme aidera à stimuler la construction de 108 logements au cours des trois prochaines années et de 621 logements au cours des 10 prochaines années dans trois municipalités distinctes : la municipalité rurale de Lorne - Notre-Dame-de-Lourdes et Somerset , la municipalité rurale de Ritchot et le village de St-Pierre-Jolys ;

- cette somme aidera à stimuler la construction de 108 logements au cours des trois prochaines années et de 621 logements au cours des 10 prochaines années dans trois municipalités distinctes : la municipalité rurale de Lorne - et , la municipalité rurale de et le village de ; 4 524 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise de l' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement , pour 13 logements;

, administrée par la , pour 13 logements; subvention de Services aux Autochtones Canada pour les activités courantes et les services de soutien.

« À lui seul, le marché locatif ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité du logement dont nous avons besoin. Ces ensembles représentent un progrès important dans le rétablissement d'un rôle solide pour le gouvernement fédéral dans le logement abordable et hors marché. Le moment est venu de redoubler d'efforts pour respecter cet engagement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le logement est plus que quatre murs - il est le fondement de collectivités fortes et résilientes. En investissant dans le logement, nous créons de bons emplois, nous soutenons les familles et nous renforçons l'économie du Manitoba. Ces investissements aideront les personnes au Manitoba à avoir un logement abordable et la possibilité de s'épanouir dans notre province en croissance. » - L'honorable Terry Duguid, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre des Sports et député fédéral de Winnipeg-Sud

« Cette initiative représente une étape importante pour répondre au besoin critique de logements de transition sûrs pour les familles dans le besoin. La transformation de l'immeuble Rubin Block permettra non seulement d'offrir un hébergement, mais aussi de l'espoir et de la stabilité aux personnes aux prises avec des problèmes de logement. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral pour avoir une incidence positive sur la vie des personnes qui en ont besoin. » - Chef de la Nation crie de Fisher River

« Cet investissement aidera un plus grand nombre de personnes de Winnipeg à trouver un chez-soi sûr et abordable. Il permet de poursuivre le travail de la Ville pour apporter les plus grands changements à la politique sur le logement depuis des générations afin que nous puissions construire plus d'habitations, plus rapidement. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et communautaires pour rendre le logement plus accessible à tout le monde. » - Scott Gillingham, maire de Winnipeg

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,65 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 53 000 logements locatifs. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités. La période de réception des demandes au titre de la version améliorée du programme s'est ouverte le 22 novembre.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur six ans. Le Fonds comprend un nouveau volet de location avec option d'achat (LOA). Le but de ce volet est d'élaborer et de mettre à l'essai des modèles et des projets de LOA novateurs qui aident les locataires à devenir propriétaires-occupants.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur six ans. Le Fonds comprend un nouveau volet de location avec option d'achat (LOA). Le but de ce volet est d'élaborer et de mettre à l'essai des modèles et des projets de LOA novateurs qui aident les locataires à devenir propriétaires-occupants. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pourront ainsi améliorer la qualité de ces logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette stratégie se traduira par une réduction importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL permettra de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction d'au moins 112 000 logements d'ici 2028. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie.

est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, conformément à l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La SCHL verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord.

