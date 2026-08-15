Le gouvernement fédéral investit dans les services de transport en commun afin de desservir des communautés de Sunshine Coast

Pender Harbour, BC, le 15 août 2026 /CNW/ -- Un investissement de plus de 175 000 dollars du gouvernement fédéral contribuera à maintenir et à élargir les services de transport en commun communautaire destinés aux communautés rurales et isolées de Pender Harbour, sur la Sunshine Coast.

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, accompagné de membres du centre de soins de santé Pender Harbour et de la Pender Harbour Health Centre Society, ont annoncé le projet.

Ce financement permettra l'acquisition d'un minibus accessible, ainsi que l'aménagement d'un abri pour protéger le véhicule. Le nouveau minibus permettra d'augmenter la capacité d'accueil du programme « Seniors Link » et des autres services de transport proposés par le centre de soins de santé Pender Harbour.

Ces investissements dans le transport en commun permettront d'offrir des options de transport sûres, abordables et accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux résidents autochtones ainsi qu'à d'autres populations vulnérables. Pour bon nombre de ces personnes, en particulier celles qui dépendent exclusivement du transport en commun, ces investissements contribueront à réduire l'isolement social, à améliorer la mobilité et à faciliter l'accès aux soins de santé, aux services sociaux et aux activités communautaires.

Le centre de soins de santé Pender Harbour est une association sans but lucratif gérée par la communauté qui fournit des services médicaux ainsi que des programmes de santé et de mieux-être pour les résidents de Pender Harbour et des communautés environnantes depuis 1976. Le centre célèbre ses 50 ans de services de soins gérés par la communauté, et ce projet l'aidera à continuer d'offrir un accès à des services de santé de qualité, bienveillants et adaptés aux besoins.

Citations

« Depuis 50 ans, le centre de soins de santé Pender Harbour propose des soins communautaires aux résidents des communautés rurales et isolées de Sunshine Coast. Non seulement l'investissement annoncé aujourd'hui leur permettra d'accéder à davantage d'options de transport en commun vers le centre, mais également d'avoir plus facilement accès aux services de santé essentiels, aux services sociaux et aux activités communautaires de tout Sunshine Coast. Voilà pourquoi investir dans les solutions de transport rural est si important. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« La Pender Harbour and District Health Centre Society remercie sincèrement Logement, Infrastructures et Collectivités Canada ainsi que le gouvernement du Canada de fournir ce financement dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR). En tant qu'organisme de bienfaisance intervenant dans une zone rurale dépourvue de moyens de transport, nous dépendons de partenaires locaux, provinciaux et fédéraux pour assurer la pérennité de nos programmes et de nos services. Ce financement du FSTCMR nous aidera à acheter un bus plus spacieux, ce qui nous permettra d'étendre à l'ensemble de notre communauté notre offre de transport accessible. Le transport accessible est un élément clé de la santé, et ce financement contribuera à faciliter l'accès aux services de santé et d'aide sociale pour les membres de nos communautés. »

Nick Gaskin, directeur général du centre de soins de santé Pender Harbour

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 175 200 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), et la contribution de la Pender Harbour Health Centre Society s'élève à 43 800 $.

Le FSTCMR soutient les initiatives visant à améliorer l'accès au transport en commun, ce qui aide les résidents des communautés rurales, isolées, autochtones et du Nord à mener leurs activités quotidiennes. En améliorant la disponibilité et la fiabilité des services de transport en commun, le FSTCMR contribue à renforcer les liens entre les communautés et à les rendre plus solidaires dans tout le pays.

Un minimum de 10 % du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir du financement pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural

https://housing-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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