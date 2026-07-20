La ministre Julie Dabrusin souligne l'augmentation des prestations versées aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

Les prestations versées à près de 1,4 million de familles en Ontario seront plus généreuses à compter de ce mois-ci

WINDSOR, ON, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement fédéral allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants. L'Allocation est un paiement mensuel non imposable visant à aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Aujourd'hui, à Windsor, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), a le plaisir d'annoncer l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles reçoivent en 2026-2027 grâce à ce programme.

À compter de ce mois-ci, grâce à l'Allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde. En Ontario seulement, le total des allocations versées s'élève à plus de 11 milliards de dollars, au profit d'environ 1,4 million de familles chaque année. Ces prestations réduisent les pressions financières sur leurs épaules et contribuent à la stabilité financière des ménages de partout dans la province.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année un montant total non imposable d'environ 30 milliards de dollars aux familles canadiennes. L'Allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté, et elle met davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en ont le plus besoin.

Citations

« L'éducation des enfants coûte cher, et les familles de Windsor et de partout en Ontario le constatent sur chacune des factures qui entrent. Chaque mois, l'Allocation canadienne pour enfants met un montant non imposable dans leurs poches, et dès ce mois-ci, le montant versé augmentera encore. C'est une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans, qui sert à payer l'épicerie et d'autres produits de première nécessité. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à leur éducation. En Ontario, environ 2,3 millions d'enfants bénéficient de l'Allocation, qui améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet à leurs parents d'investir dans leur avenir.

Le montant de l'allocation versée dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 $, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027, ce qui représente près de 400 $ de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'Allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation. Elle a aidé des mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé des familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux produits de première nécessité (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Aaron Rosenbaum, Conseiller, Communications numériques et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]