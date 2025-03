OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de plus de 369,5 millions de dollars dans le cadre du Volet de prestation directe du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement afin de bâtir ou d'améliorer les infrastructures essentielles nécessaires pour contribuer à une nouvelle offre de logements et augmenter la densité à travers le pays.

Au total, ces investissements permettront la construction de plus de 110 230 unités de logement, ce qui jouera un rôle crucial dans le renforcement des infrastructures essentielles et la construction de nouveaux logements plus rapidement.

Le financement dans le cadre du Volet de prestation directe du FCIL est offert pour soutenir les projets pressants en matière d'infrastructure dans les municipalités et les collectivités autochtones à travers le Canada. Ces projets formeront la fondation pour la croissance future du logement d'un océan à l'autre.

Qu'il s'agisse de la gestion des eaux usées, de l'amélioration des réseaux d'alimentation en eau potable ou de l'infrastructure d'eaux pluviales, ces projets jetteront les bases pour la croissance future du secteur du logement d'un océan à l'autre.

Ces projets fourniront des infrastructures essentielles, amélioreront et élargiront l'accès à de l'eau potable sûre et fiable, établiront de nouvelles sources d'eau, augmenteront la capacité de traitement des eaux usées, soutiendront et renforceront la gestion durable des eaux pluviales, trouveront de nouvelles solutions pour la gestion des déchets solides et enlèveront les obstacles aux infrastructures pour développer de nouveaux logements tout en améliorant la santé publique et en offrant des avantages environnementaux.

L'appel de propositions pour le FCIL demeure ouvert et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada, et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones.

« Ces partenariats forts et ces investissements dans les infrastructures essentielles permettant le développement de logements contribueront grandement à la construction de davantage de logements plus rapidement. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

