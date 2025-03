WHISTLER, BC, le 21 mars 2025 /CNW/ - La Municipalité de villégiature de Whistler bénéficiera de meilleures infrastructures de transport en commun grâce à un investissement conjoint de 500 000 $.

Au cours des cinq dernières années, le réseau de transport en commun de Whistler a dépassé le nombre record d'usagers en hiver et a connu une croissance importante le reste de l'année. Le réseau est utilisé quotidiennement, surtout pendant la saison hivernale, par les résidents pour les services essentiels et le travail, par les étudiants pour se rendre à l'école et par les visiteurs pour se déplacer dans la municipalité de villégiature. Le financement servira à installer des abribus, des dispositifs d'éclairage, des bancs et d'autres infrastructures de soutien.

Ces améliorations visent à améliorer l'expérience des passagers, l'accessibilité et la sécurité, ainsi qu'à réduire les impacts environnementaux et la congestion routière, ce qui facilitera les déplacements des résidents et des visiteurs à Whistler.

Citations

« Pour que nos collectivités soient des lieux où il fait bon vivre, il faut offrir des services de transport en commun fiables et accessibles dans les milieux ruraux toute l'année. Nous sommes fiers de soutenir cet investissement à Whistler et nous continuerons à travailler avec les collectivités rurales du pays pour répondre à leurs besoins particuliers, améliorer les transports pour permettre à la population d'avoir accès aux services et renforcer les liens communautaires. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« Ce financement aide Whistler à franchir une nouvelle étape cruciale dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, ultimement, dans l'atteinte de ses objectifs en matière d'action climatique. L'une de nos stratégies consiste à aider les gens à se passer de la voiture, l'objectif étant que 50 % de tous les déplacements à Whistler se fassent à l'aide du transport en commun et des modes de transport actifs d'ici 2030. Les améliorations rendues possibles grâce à ce financement donneront un coup de pouce majeur à notre réseau de transport en commun, et nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son soutien essentiel. »

Jack Crompton, maire de la Municipalité de villégiature de Whistler

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 400 000 $ dans l'amélioration des infrastructures de transport en commun de Whistler dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), et la contribution de la Municipalité de villégiature de Whistler s'élève à 100 000 $.

Le FSTCMR soutient l'amélioration et le développement de solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à couvrir le coût des immobilisations, ce qui comprend l'achat de véhicules et d'infrastructures de soutien (p. ex. arrêts d'autobus et stations de recharge).

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) accepte les demandes de financement provenant de demandeurs autochtones jusqu'au mardi 8 avril 2025 (15 h HAE). Pour obtenir plus de renseignements, allez à https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jennifer Smith, Gestionnaire des Communications, Municipalité de villégiature de Whistler, [email protected]