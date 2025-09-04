HARBOUR GRACE, NL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des infrastructures qui soutiendront la construction de logements.

À cette fin, le député Paul Connors, la ministre provinciale Pam Parsons et le maire Don Coombs ont annoncé un investissement conjoint de plus de 4,4 millions de dollars dans l'amélioration de l'accès aux infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales dans la municipalité de Harbour Grace dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Ces investissements permettront de raccorder 29 résidences, actuellement équipées de fosses septiques et de puits privés, aux réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées gérés par la municipalité.

Ce projet est réalisé au titre de l'entente de financement entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui ouvre la voie à la construction d'infrastructures qui desserviront les logements actuels et permettront de construire davantage de logements.

Ensemble, nous rendrons les logements plus abordables en tirant parti de la puissance de la coopération public-privé, en stimulant une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord créer des collectivités fortes. Ces importants investissements réalisés à Harbour Grace soutiendront les infrastructures liées aux logements. Nous travaillons en partenariat avec Terre-Neuve-et-Labrador pour améliorer le parc de logements existants, libérer l'offre et créer davantage d'options de logement pour les collectivités de toute la province. »

Paul Connors, député d'Avalon

« Je suis absolument ravi de voir ce projet d'infrastructures essentielles aller de l'avant à Harbour Grace. C'est une initiative que je défends aux côtés de membres de la collectivité depuis un certain temps déjà, et je suis fier du travail accompli pour en arriver à cette étape. L'amélioration des services d'alimentation en eau et d'assainissement des eaux usées améliore non seulement la qualité de vie des résidents aujourd'hui, mais jette également les bases de la croissance future et du développement résidentiel. C'est un grand jour pour Harbour Grace, et je suis reconnaissant envers tous les ordres de gouvernement pour leur collaboration et leur engagement envers l'avenir de notre municipalité. »

L'honorable Pam Parsons, ministre responsable du Développement économique rural et députée provinciale de Harbour Grace--Port de Grave

« La Municipalité de Harbour Grace est extrêmement heureuse de l'annonce d'aujourd'hui. Tous les ordres de gouvernement - fédéral, provincial et municipal - se sont mobilisés pour permettre la réalisation de ce projet. Je tiens à remercier les représentants du gouvernement pour leur soutien continu à l'égard de cette étape du projet du chemin Southside. Dans le cadre du plan stratégique de la municipalité, les possibilités offertes par ce projet joueront un rôle majeur dans la croissance économique de la municipalité et de la région. »

Don Coombs, maire de Harbour Grace

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 030 885 $ dans ce projet dans le cadre du volet Ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). La province de Terre-Neuve-et- Labrador fournit 1 624 710 $ et la contribution de la Municipalité de Harbour Grace s'élève à 823 470 $.

fournit 1 624 la contribution de la Municipalité de s'élève à 823 470 $. Annoncé dans le budget de 2024, le FCIL permettra d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars pour la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base, en vue de construire davantage de logements et de densifier les collectivités de tout le Canada .

. Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour accroître l'offre de logements et la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets visant à améliorer des systèmes liés à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver les capacités actuelles, à renforcer la fiabilité des systèmes ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie des fonds du FCIL sont destinés à soutenir des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir le financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente et s'engager à respecter les conditions essentielles à la construction de logements. Lorsque des provinces ou des territoires ne signent pas d'entente, les fonds qui leur étaient en principe destinés sont transférés au volet de prestation directe du FCIL.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL, le financement soutient des projets d'infrastructure importants dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes est maintenant terminée pour ce volet.

Le 22 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé 25 projets qui recevront du financement dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL en vue de promouvoir la construction de logements dans l'ensemble du pays.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

La croissance des communautés et bâtissons plus de logements, plus rapidement

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Suivez-nous sur X , Facebook, Instagram et LinkedIn

Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758; 709-699-6147, [email protected]; Ville de Harbour Grace, 709-589-5995