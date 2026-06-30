Le gouvernement fédéral investit dans le transport en commun dans la Première Nation de Sipekne'katik

PREMIÈRE NATION DE SIPEKNE'KATIK, NS, le 30 juin 2026 /CNW/ - La Première Nation de Sipekne'katik offre maintenant une option de transport rural à ses membres grâce à un investissement de plus de 450 000 $ du gouvernement fédéral.

Le financement a permis d'acheter deux autobus et trois fourgonnettes. Ce système de transport en commun informel, offert gratuitement à tous les membres de la communauté, répond à une diversité de besoins en permettant aux résidents de se rendre à des activités culturelles et communautaires, de faire des sorties et plus encore.

Tous les Canadiens devraient avoir accès au transport en commun, quel que soit leur lieu de résidence. Le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays et améliore la qualité de vie des Canadiens grâce à des investissements dans le transport en commun en milieu rural.

Citations

« Les investissements dans le transport en commun en milieu rural, comme cet investissement dans la Première Nation de Sipekne'katik, font une véritable différence dans la vie des citoyens. Lorsque le gouvernement du Canada investit dans le transport en commun en milieu rural, il contribue à bâtir des collectivités plus inclusives et plus résilientes. »

L'honorable Kody Blois, Secrétaire parlementaire du premier minister et député de Kings-Hants

« Cet investissement fédéral constitue une avancée majeure pour aider la Première Nation de Sipekne'katik à jeter les bases de son propre réseau de transport communautaire. En faisant l'acquisition de ces véhicules, nous mettons en place les conditions nécessaires pour réduire les obstacles au transport auxquels font face nos aînés, nos jeunes et nos familles. Un réseau de transport fiable et accessible est essentiel au bien-être de la communauté et contribuera à soutenir les événements communautaires et culturels et d'autres événements pendant de nombreuses années. »

Michelle Glasgow, cheffe de la Première Nation Sipekne'katik

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 450 682 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Le FSTCMR comprend deux volets de financement : le volet « Projets de planification et de conception », qui soutient les activités de planification et de conception d'un système de transport en commun, et le volet « Projets d'immobilisations », qui soutient l'achat d'actifs de transport en commun tels que des véhicules et des infrastructures de soutien. Ces deux volets de financement sont actuellement fermés.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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