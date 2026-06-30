Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures régionales de gestion des eaux usées de la MR de St. Clements

EAST SELKIRK, MB, le 30 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un investissement fédéral de plus de 5,8 millions de dollars dans l'expansion du réseau régional d'assainissement de la Municipalité rurale de St. Clements dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet améliorera le bassin de traitement des eaux usées d'East Selkirk en augmentant sa capacité et le traitement effectué, en modernisant le réseau afin de permettre un rejet continu tout au long de l'année conformément à la réglementation environnementale, et en construisant un nouveau déversoir vers la rivière Rouge.

Ces améliorations permettront de moderniser les infrastructures essentielles de traitement des eaux usées de la Municipalité rurale de St. Clements, de soutenir la croissance régionale, de contribuer à la protection de la rivière Rouge et d'offrir des services d'assainissement plus résistants pour les résidents ainsi que pour les communautés voisines.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui dans les infrastructures de traitement des eaux usées de la Municipalité rurale de St. Clements contribuera à protéger la rivière Rouge, à soutenir la croissance future et à fournir des services de traitement des eaux usées plus résistants aux résidents ainsi qu'aux communautés avoisinantes. »

Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement marque une étape importante non seulement pour St. Clements, mais aussi pour la région qui comprend le corridor de la rivière Rouge. La modernisation du bassin de traitement d'East Selkirk permettra à notre région de gérer ses eaux usées de manière responsable pendant les décennies à venir, tout en protégeant la rivière Rouge, en dépendant moins des fosses septiques vieillissantes et en jetant les bases de notre partenariat de partage de services avec la MR d'East St. Paul. Nous nous engageons à veiller à ce que les infrastructures soient gérées efficacement et à ce que la croissance elle-même finance ces investissements. Nous sommes fiers de mener à bien un projet qui profite autant à nos résidents qu'aux communautés voisines, et nous sommes reconnaissants du soutien fédéral qui rend cela possible. »

Debbie Fiebelkorn, mairesse de la Municipalité rurale de St. Clements

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 875 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 15 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux. Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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