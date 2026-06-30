Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Morell

MORELL, PE, le 30 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kent MacDonald, député de Cardigan, de l'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'honorable Kent Dollar, ministre du Logement et des Communautés, et de Danny Kelly, maire de Morell.

Date : Jeudi 2 juillet 2026 Heure : 13 h (HAA) Lieu : Parc Leo Rossiter

35, rue Riverside

Morell (Île-du-Prince-Édouard)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stacey Miller, Conseillère principale en communications, Transports, Infrastructures et Énergie, 902-218-2103, [email protected]