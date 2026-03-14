CALGARY, AB, le 14 mars 2026 /CNW/ - Un nouveau centre communautaire permettra de mieux servir la Calgary Japanese Community Association (CJCA), ses membres et les résidents locaux grâce à un investissement de plus de 4,4 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Cette annonce a été faite par Corey Hogan, secrétaire parlementaire, Susan Matsumoto, présidente de la CJCA, et Roger Teshima, coprésident du projet de construction du bâtiment patrimonial.

Le financement servira à construire un nouveau bâtiment qui remplacera les bâtiments vieillissants de la CJCA, tout en intégrant des techniques et des concepts traditionnels japonais, ainsi que des principes de conception durable.

La forme irrégulière et asymétrique du centre communautaire évoquera le wabi-sabi, ou l'appréciation de l'imperfection, et le ma, l'équilibre entre le plein et le vide. Le centre communautaire accueillera des programmes culturels, sociaux et éducatifs, et comprendra des salles de réception ainsi que d'autres espaces auxiliaires (p. ex. une cuisine et une salle de tatami) qui pourront être loués pour des événements sociaux et communautaires. Il comprendra également un jardin japonais traditionnel conçu pour être accessible à tous et offrant un espace extérieur pour les nombreux programmes et espaces du bâtiment.

Le toit de l'installation sera conçu pour tirer parti de la trajectoire du soleil à Calgary et canaliser la lumière naturelle dans la cour et à l'intérieur, tandis que de généreux avant-toits aideront à contrôler l'éblouissement et la chaleur. Les eaux pluviales recueillies sur le toit seront utilisées pour les besoins en eaux grises et l'irrigation du jardin. L'utilisation de bois local et de bois massif amélioreront encore davantage la durabilité du projet.

Une fois achevé, le nouveau centre communautaire soutiendra mieux la mission de la CJCA qui consiste à préserver et à célébrer le patrimoine, la culture et l'héritage japonais au sein de la communauté nikkei et auprès de tous les Canadiens, dont ceux de la communauté de Calgary au sens large.

Citations

« Nous sommes fiers d'investir dans un projet aussi novateur et saluons l'engagement de la Calgary Japanese Community Association à honorer son patrimoine culturel. Le nouveau centre offrira à la communauté des programmes et un espace de célébration pertinents tout en soutenant des pratiques durables. Nous continuerons d'investir dans des projets qui favorisent un avenir dynamique et vert pour tous les Albertains.»

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« La communauté de Canadiens d'origine japonaise de Calgary est vraiment encouragée par chaque étape franchie dans la réalisation de notre projet de construction d'un bâtiment patrimonial. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien généreux du gouvernement du Canada, qui a été un pilier essentiel du projet. Les répercussions positives de ce projet se feront sentir dans notre communauté pendant des générations.»

Roger Teshima, Co-Chair, Calgary Japanese Community Association, projet de bâtiment patrimonial

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 487 902 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), la contribution de l'association communautaire japonaise de Calgary s'élève à 220 271 $ et celle de la Japanese Canadian Legacies Society s'élève à 150 000 $.

s'élève à 150 000 $. Le financement du BCVI ne peut être utilisé que pour les composantes du projet jugées admissibles dans le cadre du programme. Les composantes non admissibles de ce projet, comme les services de garde d'enfants et la construction de logements abordables, seront financées par le bénéficiaire ou grâce à d'autres sources.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Un investissement additionnel de 500 millions de dollars 'a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration relative aux possibilités d'investissements, d'obtenir du financement supplémentaire et d'attirer de nouveaux investissements qui correspondent mieux aux besoins dans toute la région des Prairies.

Le financement fédéral du projet est assujetti à la signature d'une entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Bâtir une économie forte dans les Prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/partenariat-prairies.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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