OXFORD, NS, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 7 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre communautaire à Oxford dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Ce financement a été annoncé par le ministre Sean Fraser, député de Nova-Centre, et David Hoffman, président de l'association du centre communautaire d'Oxford. Ils étaient accompagnés du ministre Tory Rushton de la Nouvelle- Écosse. La province a déjà annoncé une contribution de 7 millions de dollars pour ce projet.

Le nouveau centre communautaire carboneutre comprendra un gymnase complet, une cuisine communautaire, des salles de réunion, une bibliothèque, une garderie et un centre de conditionnement physique. L'installation sera accessible aux personnes ayant divers besoins physiques et respectera les normes de conception carboneutre du Conseil du bâtiment durable du Canada, un guide permettant de concevoir de nouveaux bâtiments pouvant fonctionner sans émettre de carbone.

Ce nouveau centre communautaire remplacera le Club Lions d'Oxford, devenu inutilisable à la suite de l'apparition d'un gouffre près de l'installation en 2018.

Citations

« Des lieux comme celui-ci jouent un rôle important dans les collectivités rurales de notre pays. Ces centres sont au cœur des collectivités, animés par des bénévoles dévoués qui s'engagent à réaliser de grandes choses. Grâce à cet investissement fédéral, la collectivité disposera d'un centre accessible et écologique qui servira aux générations futures. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est une annonce emballante pour les résidents d'Oxford et des collectivités environnantes. Cet investissement vise bien plus que la construction d'un nouveau bâtiment : c'est un investissement dans la population. Ce nouveau centre communautaire nous offrira un lieu où nous pourrons être actifs, socialiser et célébrer ensemble. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et député de Cumberland South, au nom du ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, Allan MacMaster

« Nous sommes emballés par les avantages que le nouveau centre communautaire procurera à la collectivité d'Oxford et au comté de Cumberland. Sans l'important soutien du gouvernement fédéral, la concrétisation de ce projet n'aurait pas été possible. »

David Hoffman, président de l'association du centre communautaire d'Oxford

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déjà annoncé une contribution de 7 millions de dollars pour ce projet.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 1er août 2024, on a lancé un troisième appel de demandes de financement au titre du programme BCVI pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

2 999 999 $. Les demandes visant de grands projets de rénovation dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars et qui visent à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques seront acceptées à compter du 4 septembre 2024.

Les deux périodes de réception de demandes se termineront le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère de Communication, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Susan Mader-Zinck, Conseillère en communications, Ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, 902-499-1343, [email protected]; Leta MacDiarmid, Membre du conseil d'administration, Association du centre communautaire d'Oxford, [email protected]