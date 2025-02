WHITEHORSE, YT, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 9,7 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 166 logements dans 11 ensembles résidentiels de différentes municipalités du Yukon.

Ces projets sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement et visent à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement pour différentes collectivités, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables du Yukon.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend :

1 830 000 $ en contributions par l'entremise du Fonds pour le logement abordable , qui aidera à réparer et moderniser 122 logements dans six ensembles résidentiels.

, qui aidera à réparer et moderniser 122 logements dans six ensembles résidentiels. Une contribution de 200 000 $ par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable pour un projet pilote visant à moderniser deux logements.

pour un projet pilote visant à moderniser deux logements. 130 000 $ en contributions par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts , ce qui aidera à renouveler 20 logements dans un ensemble résidentiel.

, ce qui aidera à renouveler 20 logements dans un ensemble résidentiel. 7 543 790 $ en contributions dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, ce qui aidera à créer 24 logements dans trois ensembles résidentiels.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement fédéral travaille à mettre fin à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Les détails propres aux ensembles résidentiels sont fournis dans un document d'information.

Citations :

« À lui seul, le marché locatif ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité du logement dont nous avons besoin. Ces ensembles représentent un progrès important dans le rétablissement d'un rôle solide pour le gouvernement fédéral dans le logement abordable et hors marché. Le moment est venu de redoubler d'efforts pour respecter cet engagement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le besoin d'accroître le nombre de logements abordables au pays est important, surtout ici, au Yukon. Les 11 projets que nous annonçons aujourd'hui aident à répondre à ce besoin, et je suis heureux que la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement y ait contribué. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

Faits en bref :

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur 6 ans.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur 6 ans. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pourront ainsi améliorer la qualité de ces logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette stratégie se traduira par une réduction importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Un financement a été accordé à 158 fournisseurs de logements de l' Ontario pour les activités préalables aux rénovations et pour évaluer leur admissibilité à entreprendre des projets de rénovations écoénergétiques majeures.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Nom du projet Programme Municipalité Financement Logements Première Nation Kluane - Réparations Fonds pour le logement abordable Burwash Landing 210 000 14 Société d'habitation du Yukon - Réparations Fonds pour le logement abordable Whitehorse 750 000 $ 50 Conseil des Ta'an Kwäch'än - Réparations Fonds pour le logement abordable Whitehorse 150 000 $ 10 Première Nation de Little Salmon/Carmacks - Réparations Fonds pour le logement abordable Carmacks 120 000 $ 8 Première Nation des Vuntut Gwitchin - Réparations Fonds pour le logement abordable Old Crow 150 000 $ 10 Conseil des Tlingits de Teslin - Réparations Fonds pour le logement abordable Teslin 450 000 $ 30 Projet novateur d'habitations en bois rond Fonds d'innovation pour le logement abordable Haines Junction 200 000 $ 0 Première Nation de Na-cho Nyak Dun - Création rapide de logements familiaux Initiative pour la création rapide de logements Mayo 2 095 830 $ 5 Maisons accessibles Initiative pour la création rapide de logements Carmacks 1 950 000 $ 8 Construction de 11 logements Initiative pour la création rapide de logements Pelly Crossing 3 497 960 $ 11 Tr'ondëk Hwëch'in - Modernisation en profondeur d'un immeuble collectif résidentiel Programme canadien pour des logements abordables plus verts Dawson 130 000 $ 20 Total : 9 703 790 $ 166

