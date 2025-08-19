/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À STRATFORD/ English

19 août, 2025, 07:00 ET

STRATFORD, PE, le 15 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Kent MacDonald, député de Cardigan, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 19 août, 10 h.

Date :

19 août 2025

 

Heure :

 

11 h (HA)

 

Lieu :

 

13, avenue Irving

Stratford, Î.-P.-É

C1B 1N8

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

