JOLIETTE, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - La sécurisation de l'approvisionnement en eau potable à Joliette est possible grâce à un investissement de 1 400 000 $ du gouvernement fédéral.

Grâce à la réhabilitation et au rehaussement des murs du canal de prise d'eau de l'usine d'eau potable, ainsi qu'au reprofilage du barrage Gohier, cette initiative assurera la pérennité des infrastructures essentielles et réduira les risques liés aux ruptures ou à la contamination de l'eau.

Ce projet s'inscrit dans une vision de développement durable en renforçant la résilience des installations face aux changements climatiques. En modernisant ces infrastructures stratégiques, la Ville de Joliette garantit une alimentation en eau potable plus fiable, sécurisée et adaptée aux besoins actuels et futurs de la communauté.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la modernisation des installations essentielles comme le canal de prise d'eau et le barrage Gohier, car nous protégeons non seulement la santé des citoyens, mais nous assurons également un approvisionnement en eau fiable pour répondre aux besoins de la communauté. Le gouvernement fédéral demeure engagée à investir dans des solutions durables pour répondre aux besoins de ses citoyens et des entreprises tout en assurant la protection de ses ressources essentielles. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le soutien du gouvernement fédéral représente une étape essentielle pour assurer le bien-être des citoyens et la pérennité de notre ville. En modernisant nos infrastructures, nous garantissons à Joliette un approvisionnement en eau potable de qualité, tout en nous préparant aux défis environnementaux de demain. Ce projet reflète notre engagement envers une ville résiliente, en constante évolution, et soucieuse du bien-être de ses citoyens. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

Le gouvernement fédéral investit 1 400 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,92 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 112 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce :

au Centre de soutien climatique , qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat;

, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat;

à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement;



aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques .

